तेजस्वी ने फिर जारी किया क्राइम बुलेटिन, आपराधिक घटनाएं गिनाकर नीतीश सरकार को घेरा

बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर एनडीए सरकार पर हमला बोला है। इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पर भी तंज कसा है। उन्होने लिखा कि अपराधियों का आतंक,अपराधी हुए घातक बीमार सरकार बिहारवासियों के लिए बनी आफत।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाTue, 12 Aug 2025 06:52 PM
बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। एक्स क्राइम बुलेटिन जारी करते हुए कई आपराधिक घटनाएं गिनाते हुए एनडीए सरकारको घेरा है। तेजस्वी ने कहा कि आज की ताजा आपराधिक खबरें। अवस्थ NDA सरकार के ऊपर “विजय” प्राप्त कर अपराधी “सम्राट” बन गए है। इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पर भी निशाना साधा है।

तेजस्वी ने ट्विट करते हुए लिखा कि बिहार में अपराधियों का आतंक,अपराधी हुए घातक बीमार सरकार बिहारवासियों के लिए बनी आफत! आज की ताजा आपराधिक खबरें। अवस्थ NDA सरकार के ऊपर “विजय” प्राप्त कर अपराधी “सम्राट” बन गए है। तेजस्वी ने राज्य के तमाम जिलों में बीते कुछ दिनों में घटनी अपराध की घटनाओं का जिक्र किया। जिसमें हत्या, अपहरण की घटनाओं का विवरण है।

आपको बता दें बीते कई महीनों से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के सहयोगी दल भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र में भी राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष का आक्रामक रुख दिखा था। जिसके चलते सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई। विपक्ष के तमाम विधायक काले कपड़े पहनकर विधानसभा पहुंचे थे।