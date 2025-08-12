तेजस्वी ने फिर जारी किया क्राइम बुलेटिन, आपराधिक घटनाएं गिनाकर नीतीश सरकार को घेरा

बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर एनडीए सरकार पर हमला बोला है। इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पर भी तंज कसा है। उन्होने लिखा कि अपराधियों का आतंक,अपराधी हुए घातक बीमार सरकार बिहारवासियों के लिए बनी आफत।

बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। एक्स क्राइम बुलेटिन जारी करते हुए कई आपराधिक घटनाएं गिनाते हुए एनडीए सरकारको घेरा है। तेजस्वी ने कहा कि आज की ताजा आपराधिक खबरें। अवस्थ NDA सरकार के ऊपर “विजय” प्राप्त कर अपराधी “सम्राट” बन गए है। इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पर भी निशाना साधा है।

