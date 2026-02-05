हमारा भी दौर आएगा; टीम मोदी-नीतीश पर तेजस्वी का आरोप, 40 हजार करोड़ खर्च कर हराया

संक्षेप: तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि राज्य में इस समय लोकतंत्र नहीं, धनतंत्र काम कर रहा है। राज्य में अपराध चरम पर है और अपराधियों की जगह आमलोग भयभीत हैं।महागठबंधन को हराने के लिए लगभग 40 हजार करोड़ खर्च किए गए।

विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के अपराधियों में कोई डर नहीं है। पुलिस प्रशासन का डर नहीं रह गया है। अपराधी निर्भय होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। श्री यादव गुरुवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना पक्ष रख रहे थे। उन्होंने बिहार चुनाव में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए पर 40 हजार करोड़ खर्च करके महागठबंधन को हराने का आरोप लगाया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि राज्य में इस समय लोकतंत्र नहीं, धनतंत्र काम कर रहा है। राज्य में अपराध चरम पर है और अपराधियों की जगह आमलोग भयभीत हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन करने को कहा और दावा किया कि इसके लिए वह भी सहयोग को तैयार हैं।

पैर में चोट के कारण भाषण देने में परेशानी के मद्देनजर अध्यक्ष की अनुमति से उन्होंने सीट पर बैठककर अपनी बात पूरी की। उन्होंने कहा कि चुनाव में जनता हार गई और सत्ता तंत्र जीत गया। आरोप लगाया कि आपने लोकतंत्र को डर तंत्र में बदल दिया है। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। हर दिन बड़ी-बड़ी घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने नीट छात्रा समेत कई बड़ी घटनाओं का विस्तार से जिक्र किया। दावा किया कि सरकार हर मामले को ठंडा करने में लगी हुई है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि इतना विकास हो रहा तो सरकार बताए कि किस चीज में बिहार नम्बर वन है?