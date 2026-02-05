हमारा भी दौर आएगा; टीम मोदी-नीतीश पर तेजस्वी का आरोप, 40 हजार करोड़ खर्च कर हराया
तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि राज्य में इस समय लोकतंत्र नहीं, धनतंत्र काम कर रहा है। राज्य में अपराध चरम पर है और अपराधियों की जगह आमलोग भयभीत हैं।महागठबंधन को हराने के लिए लगभग 40 हजार करोड़ खर्च किए गए।
विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के अपराधियों में कोई डर नहीं है। पुलिस प्रशासन का डर नहीं रह गया है। अपराधी निर्भय होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। श्री यादव गुरुवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना पक्ष रख रहे थे। उन्होंने बिहार चुनाव में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए पर 40 हजार करोड़ खर्च करके महागठबंधन को हराने का आरोप लगाया।
तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि राज्य में इस समय लोकतंत्र नहीं, धनतंत्र काम कर रहा है। राज्य में अपराध चरम पर है और अपराधियों की जगह आमलोग भयभीत हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन करने को कहा और दावा किया कि इसके लिए वह भी सहयोग को तैयार हैं।
पैर में चोट के कारण भाषण देने में परेशानी के मद्देनजर अध्यक्ष की अनुमति से उन्होंने सीट पर बैठककर अपनी बात पूरी की। उन्होंने कहा कि चुनाव में जनता हार गई और सत्ता तंत्र जीत गया। आरोप लगाया कि आपने लोकतंत्र को डर तंत्र में बदल दिया है। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। हर दिन बड़ी-बड़ी घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने नीट छात्रा समेत कई बड़ी घटनाओं का विस्तार से जिक्र किया। दावा किया कि सरकार हर मामले को ठंडा करने में लगी हुई है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि इतना विकास हो रहा तो सरकार बताए कि किस चीज में बिहार नम्बर वन है?
तेजस्वी यादव ने राज्य में आरक्षण की सीमा 85 फीसदी करने के लिए कानून बनाने की वकालत की और कहा कि सरकार को इसके लिए पहल करनी चाहिए। उन्होंने चुनाव से पहले नीतीश सरकार द्वारा दी गई रियायतों का जिक्र किया। दावा किया कि यह सब हमारी घोषणाओं की कापी थी। साथ ही आरोप लगाया कि बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए ने विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को हराने के लिए लगभग 40 हजार करोड़ खर्च किए। कहा कि फिलहाल समय आपके साथ है, लेकिन हमारा दौर भी आएगा। विपक्ष के नेता ने कहा कि चुनाव खत्म होते ही केंद्र सरकार भी बिहार को भूल गई है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें