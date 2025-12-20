Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsTejas Rajdhani Express Train Passenger slaps girl former railway officer beaten up fight over seat
तेजस राजधानी एक्सप्रेस में सीट पर फाइट, यात्री ने युवती को मारा थप्पड़, पूर्व रेलवे अफसर की पिटाई

तेजस राजधानी एक्सप्रेस में सीट पर फाइट, यात्री ने युवती को मारा थप्पड़, पूर्व रेलवे अफसर की पिटाई

संक्षेप:

पटना से दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में मिडिल बर्थ खोलने पर एक सहयात्री ने युवती को थप्पड़ जड़ दिया। युवती के रिश्तेदार पूर्व रेलवे अफसर ने इसका विरोध किया तो शख्स ने उनकी भी पिटाई कर दी। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।

Dec 20, 2025 07:32 am ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, पटना
पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर तेजस राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में सोने के लिए बर्थ खोलने पर सह यात्री ने बीमार युवती को थप्पड़ जड़ दिया। जब इसका विरोध ट्रेन चढ़ाने आए बुजुर्ग चाचा ने किया तो आरोपी ने उनकी भी पिटाई कर दी। पीड़ित बुजुर्ग रेलवे में कॉमर्शियल सुप्रिटेंडेंट के पद से सेवानिवृत हैं। विभागीय अधिकारी होने के बावजूद आरपीएफ ने आरोपी को नहीं दबोचा। ब्रज किशोर सिंह का आरोप है कि काफी टाल-मटोल के बाद जीआरपी ने केस दर्ज किया। फिलहाल आरोपी यात्री फरार है। पटना जंक्शन रेल थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि घटना के बाद आरोपी सीट छोड़कर चला गया था। पुलिस उसकी पहचान की कोशिश कर रही है।

ब्रज किशोर सिंह (67) परिवार के साथ वैशाली के हाजीपुर स्थित शाही कॉलोनी में रहते हैं। वे हाजीपुर स्टेशन पर कामर्शियल सुपरिटेंडेंट के पद से सेवानिवृत हैं। उनकी भतीजी हरियाणा में एक अस्पताल में नर्स हैं। भतीजी ने दिल्ली जाने के लिए 18 दिसंबर को तेजस एक्सप्रेस का टिकट ले रखा था। उनकी सीट बी-1 कोच में थी। तबीयत खराब होने के कारण चाचा उसे ट्रेन पर बैठाने पटना स्टेशन आए।

युवती को मिडिल बर्थ मिला। तबीयत खराब होने के कारण वह ट्रेन में सीट खोलकर चढ़ने लगी। तभी नीचे की सीट पर बैठे 45 वर्षीय अधेड़ यात्री ने चेन खोल सीट को नीचे गिरा दिया। पीड़ित ने बताया कि इसका विरोध करने पर आरोपी यात्री ने उनकी भतीजी को थप्पड़ मार दिया। रोकने पर उसने मुक्के से उनके मुंह और सीने पर कई वार किए। पिटाई से उनके हाथ से खून निकलने लगा।

बाद में उन्होंने रेलवे के हेल्पलाइन 139 नंबर पर फोन कर घटना की जानकारी आरपीएफ को दी और रेलवे अस्पताल में इलाज करवाया। पीड़ित का आरोप है कि आरपीएफ कर्मी वहां आए, लेकिन उन्होंने पिटाई करने वाले यात्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। बाद में चाचा और भतीजी ट्रेन से उतर गए और यात्रा स्थगित कर दी। आरोपी यात्री का नाम रोहित कुमार बताया जा रहा है। हालांकि उसके निवास का पता पुलिस फिलहाल नहीं लगा सकी है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
