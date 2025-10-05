भरत शर्मा के भजन औऱ फिर भोजन, राघोपुर की जनता संग तेजस्वी का खास अंदाज; शेयर की तस्वीरें

तेजस्वी ने लिखा, ‘परिजनों संग भोजन सिर्फ एक सामाजिक या भावनात्मक कार्य ही नहीं बल्कि खुशहाली, उन्नति, प्रगति, क्षेत्रीय विकास, संवाद और आपसी सामंजस्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। हम सब मिलकर एक विकसित, खुशहाल, मजबूत, बेहतर और उन्नत राघोपुर एवं नए बिहार का निर्माण करेंगे।’

बिहार चुनाव: बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर की जनता के साथ भोजन और भजन में शामिल नजर आए। तेजस्वी यादव ने खुद इस बात की जानकारी अपने एक्स हैंडल पर दी है। राघोपुर से विधायक तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा, 'अति व्यस्तता के बीच समय निकाल आज आवास पर आयोजित भोज में मेरे विधानसभा क्षेत्र राघोपुर के परिजनों संग भोजन और सुप्रसिद्ध गायक भरत शर्मा जी के निर्गुण भजनों का आनंद लिया।

निष्पक्ष हो चुनाव- तेजस्वी यादव बहरहाल आपको बता दें कि शनिवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि पार्टी के लोगों ने चुनाव आयोग के समक्ष अपनी बातें कही है। लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता को पूरा अधिकार व हक है कि चुनाव निष्पक्ष व स्वतंत्र तरीके से हो। पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि अच्छे वातावरण में चुनाव हो, यह जरूरी है। किसी को मदद करने के लिए चुनाव नहीं कराया जाए। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने अपने सरकारी आवास एक पोलो रोड में राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए भोज की व्यवस्था थी।