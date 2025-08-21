पांच जयचंदों में से एक बिहार छोड़कर भागने वाला है..,, तेज प्रताप यादव ने क्या संदेश लिखा

तेज प्रताप यादव ने लिखा, ‘एक महत्वपूर्ण सूचना: पांच जयचंदों में से एक जयचंद आज बिहार छोड़कर भागने वाला है। आज शाम पटना जंक्शन से अपने पूरे परिवार समेत भागने की तैयारी कर चुका है। जब चुनाव का समय आया तो मैदान छोड़कर कर भागना ये क्या दर्शाता है?’

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। परिवार और पार्टी से निकाले जाने के बाद से तेज प्रताप यादव भी काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। वो टीम तेज प्रताप से लोगों को जोड़ने के लिए कड़ी मशक्कत करते दिख रहे हैं। इस बीच तेज प्रताप यादव ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक मैसेज लिख कर अपने विरोधियों पर निशाना साधा है। दरअसल तेज प्रताप यादव कई बार कह चुके हैं कि कुछ जयचंदों ने उन्हें पार्टी से निकलवाया है। इस बीच अब तेज प्रताप यादव ने एक्स पर बताया है कि 5 जयचंदों में से एक बिहार छोड़कर भागने वाला है। हालांकि, तेज प्रताप ने किसी का नाम नहीं लिया है।

एक्स पर तेज प्रताप यादव ने लिखा, 'एक महत्वपूर्ण सूचना: पांच जयचंदों में से एक जयचंद आज बिहार छोड़कर भागने वाला है। आज शाम पटना जंक्शन से अपने पूरे परिवार समेत भागने की तैयारी कर चुका है। जब चुनाव का समय आया तो मैदान छोड़कर कर भागना ये क्या दर्शाता है आप जनता और मीडिया के भाई बंधु ही तय करें।