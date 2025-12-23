Hindustan Hindi News
मैं अच्छा भाई ना बन सकूं लेकिन..., तेजप्रताप ने बहन को जन्मदिन पर लिखा भावुक संदेश

मैं अच्छा भाई ना बन सकूं लेकिन..., तेजप्रताप ने बहन को जन्मदिन पर लिखा भावुक संदेश

संक्षेप:

तेजप्रताप यादव ने लिखा, ‘मुझे जैसी बड़ी दीदी की जरुरत थी वैसा होने के लिए शुक्रिया। मेरे साथ हमेशा डट कर खड़े रहने के लिए धन्यवाद। चुपचाप, लगातार हमेशा मेरा भला चाहने के लिए धन्यवाद। मैं इसे अब देख रहा हूं और मैं आपका आभारी हूं।’

Dec 23, 2025 07:13 am ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
परिवार से अलग रह रहे लालू प्रसाद यादव के बड़े तेजप्रताप यादव ने अपनी बड़ी बहन चंदा यादव को जन्मदिन की बधाई दी है। इसके साथ ही तेजप्रताप यादव ने बहन के जन्मदिन पर एक बेहद ही भावुक संदेश भी लिखा है। एक्स पर तेजप्रताप यादव ने लिखा है कि मैं हमेशा सही रास्ते पर नहीं चल सकता, लेकिन मुझे यह पता है कि जब मैं वापस लौटूंगा तो आप मेरे साथ होंगे। आप जैसे हो वैसे होने के लिए धन्यवाद। जन्मदिन मुबारक हो दीदी। ढेर सारा प्यार और सम्मान।

बड़ी बहन चंदा यादव को लेकर तेजप्रताप यादव ने लिखा, 'हैप्पी बर्थडे, चंदा दीदी…हो सकता है कि मैं आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा भाई नहीं हूं, लेकिन मैं इतना निश्चित तौर से जानता हूं कि मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं आपका सम्मान करता हूं और मैं आपकी वजह से ही सीख पाया हूं। मैं जानता हूं कि आपने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। मैं जानता हूं कि आप केयर करती हैं, जबकि आप इसे कहती भी नहीं हैं।

मुझे जैसी बड़ी दीदी की जरुरत थी वैसा होने के लिए शुक्रिया। मेरे साथ हमेशा डट कर खड़े रहने के लिए धन्यवाद। चुपचाप, लगातार हमेशा मेरा भला चाहने के लिए धन्यवाद। मैं इसे अब देख रहा हूं और मैं आपका आभारी हूं। आपने मुझे बढ़ने में मदद की है। मैं जो हूं उसको आपने आकार दिया है और इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। मैं आपसे प्यार करता हूं और आपके लिए शुभकामनाएं। आप मेरी सिर्फ बहन ही नहीं बल्कि एंकर भी हैं।

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन हमें क्या दिखाता है या हमारे सामने फेंकता है - अराजकता या शांति, संघर्ष या महानता, हम एक साथ खड़े रहेंगे। आज और हमेशा के लिए। मैं हमेशा सही रास्ते पर नहीं चल सकता, लेकिन मुझे यह पता है कि जब मैं वापस लौटूंगा तो आप मेरे साथ होंगे। आप जैसे हो वैसे होने के लिए धन्यवाद। जन्मदिन मुबारक हो दीदी। ढेर सारा प्यार और सम्मान।'

