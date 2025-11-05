एयरपोर्ट पर 'बंडी' खरीद रहे थे तेजप्रताप यादव, तभी सामने आ गए तेजस्वी; ऐसा था रिएक्शन

संक्षेप: तेजप्रताप यादव वैशाली जिले के महुआ निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में हैं। महुआ ने 2015 में तेज प्रताप को पहली बार विधायक चुना था, लेकिन 2020 में उन्हें समस्तीपुर जिले की हसनपुर सीट से चुनाव में उतारा गया था।

बिहार की सियासत में लालू प्रसाद यादव परिवार के दो बेटों तेजप्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच बढ़ते वैचारिक मतभेदों के बीच एक दिलचस्प घटना सामने आई है। पटना एयरपोर्ट पर दोनों भाइयों की मुलाकात हुई, लेकिन यह मुलाकात बिल्कुल 'साइलेंट' रही। न कोई अभिवादन, न कोई बातचीत। यह घटना यूट्यूबर समदीश भाटिया के इंटरव्यू के दौरान कैद हुई, जो तेजप्रताप के साथ चल रहा था।

समदीश भाटिया ने अपने यूट्यूब चैनल ‘अनफिल्टर्ड बाय समदीश’ पर तेजप्रताप यादव के साथ इंटरव्यू शेयर किया है। तेजप्रताप यादव जनशक्ति जनता दल (आरएसजे) के अध्यक्ष के तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के सिलसिले में पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। वे अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर से उड़ान भरने वाले थे। इंटरव्यू के दौरान ही चेक-इन प्रक्रिया पूरी कर वे एयरपोर्ट के ड्यूटी-फ्री शॉपिंग एरिया में फैबइंडिया स्टोर पर पहुंचे। वहां तेजप्रताप यादव एक ब्लैक कलर की पारंपरिक 'बंडी' (कुर्ते जैसी ऊपरी वस्त्र) खरीदते दिखे।

इसी बीच, उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव भी अचानक एयरपोर्ट पर नजर आए। तेजस्वी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता के रूप में इसी चुनाव प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हो रहे थे। दोनों भाई एक ही समय पर एयरपोर्ट पर थे। इसी दौरान तेजस्वी ने यूट्यूबर समदीश भाटिया को देखकर इशारा किया। तेजस्वी ने समदीश से पूछा कि 'क्या शॉपिंग करा रहे हैं भइया?' तभी समदीश ने कहा कि 'वो हमको गिफ्ट दे रहे हैं।' बाद में तेजस्वी ने समदीश से कहा कि आप बहुत लकी हैं। हालांकि दूसरी ओर तेजप्रताप यादव खामोश खड़े दिखे और उन्होंने कुछ नहीं कहा। तेजस्वी के साथ विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी भी मौजूद थे।

देखें वीडियो-

पहले चरण का प्रचार थमा, अब 121 सीट पर छह नवंबर को होगा मतदान बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार अभियान मंगलवार की शाम छह बजे थम गया। इस चरण में राज्य के 18 जिलों की 121 विधानसभा सीट पर छह नवंबर को मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आयोग ने सभी पर्यवेक्षकों को निर्देश दिया है कि मतदान केंद्रों पर उत्सव जैसा माहौल बनाया जाए ताकि मतदाता बड़ी संख्या में मतदान के लिए आगे आएं।

पहले चरण में कई चर्चित उम्मीदवारों की किस्मत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में कैद होगी। इनमें महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, लोकगायिका मैथिली ठाकुर, भोजपुरी फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव, जनशक्ति जनता दल के तेज प्रताप यादव, जनता दल (यूनाइटेड) प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और भोला यादव शामिल हैं।

पिता लालू से विवाद तेज प्रताप और उनके पिता के बीच ताजा विवाद की वजह सोशल मीडिया ‘पोस्ट’ बनी, जिसमें तेज प्रताप ने अदालत में तलाक का मामला लंबित होने के बावजूद एक महिला से 12 साल से रिश्ते में होने का दावा किया। राजनीतिक विश्लेषक हालांकि मानते हैं कि असल नाराजगी तब बढ़ी जब तेज प्रताप ने कुछ समय पहले महुआ लौटने की घोषणा कर दी थी जिससे तेजस्वी खेमे के वफादार रौशन फूट-फूट कर रो पड़े थे।