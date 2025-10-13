Hindi NewsBihar NewsTej Pratap Yadav to contest from Mahua; first list of 21 JJD candidates released
महुआ से लड़ेंगे तेज प्रताप यादव, जेजेडी के 21 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी
Bihar Elections: राजद चीफ लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप ने पार्टी के 21 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। वे खुद वैशाली की महुआ सीट से चुनाव लडे़ंगे।
sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाMon, 13 Oct 2025 06:04 PM
Bihar Chunav: बिहार चुनाव को लेकर तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के 21 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। साथ ही अब ये भी साफ हो गया है कि वे खुद वैशाली की महुआ सीट से चुनाव लड़ेंगे। तेज प्रताप का नाम भी लिस्ट सबसे ऊपर है। जेजेडी के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट की बात करेंगे तो
विधानसभा सीट प्रत्याशी
महुआ- तेज प्रताप यादव
मधेपुरा- संजय यादव
नरकटियागंज- तौरिफ रहमान
बरौली- धर्मेंद्र क्रांतिकारी
कुचायकोट- बिहारी भट्ट
महनार- जय सिंह राठी
बनियापुर- पुष्णा कुमारी
मोहिउद्दीन नगर- सुरभि यादव
हिसुआ- रवि राज कुमार
पटना साबिह- मीनू कुमारी
गोबिंदगंज- आशुतोष
बेनीपुर- अवध किशोर झा
वीजरगंज- प्रेम कुमार
अन्नी- अविनाश
जगदीशपुर नीरज राय
विक्रमगंज- अजीत कुशवाहा
बख्तियारपुर- डॉ. गुलशन यादव
शाहपुर- मदन यादव
बेलसन- विकास कुमार रवि
दुमाओ- दिनेश कुमार सूर्या
(खबर अपडेट हो रही है)
