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तेज प्रताप यादव ने बांकीपुर में बनाया सस्पेंस, वीणा मानवी का नामांकन रद्द होने के बाद किसे देंगे समर्थन?

By Jayesh Jetawat
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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पटना की बांकीपुर सीट पर उपचुनाव में तेज प्रताप यादव की कैंडिडेट वीणा मानवी का नामांकन रद्द हो चुका है। अब तेज प्रताप किस पार्टी को अपना समर्थन देंगे, इस पर उन्होंने सस्पेंस बना दिया है। 

तेज प्रताप यादव ने बांकीपुर में बनाया सस्पेंस, वीणा मानवी का नामांकन रद्द होने के बाद किसे देंगे समर्थन?

बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव किसे समर्थन देंगे, इस पर उन्होंने सस्पेंस बनाया हुआ है। जनशक्ति जनता दल (JJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप ने कहा कि एक-दो दिनों में वह इस पर फैसला लेंगे। तेज प्रताप ने सामाजिक कार्यकर्ता वीणा मानवी उर्फ वीणा मांडवी को बांकीपुर से जेजेडी का उम्मीदवार बनाया था। हालांकि, चुनाव आयोग ने उनका नामांकन रद्द कर दिया। इससे तेज प्रताप की पार्टी मुकाबले से बाहर हो गई। अब सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP), विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला है। बांकीपुर में 30 जुलाई को वोटिंग है।

जेजेडी चीफ तेज प्रताप यादव ने शनिवार रात को बयान जारी कर कहा कि उनकी पार्टी ने अभी तक किसी भी पार्टी का आधिकारिक रूप से समर्थन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जेजेडी आने वाले एक-दो दिनों में सभी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद सामूहिक रूप से निर्णय लेगी कि किस दल को समर्थन देना है। अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व के द्वारा समय आने पर सार्वजनिक कर दिया जाएगा।

तेज प्रताप ने वीणा को जेजेडी उम्मीदवार बनाया, नामांकन ही रद्द हो गया

तेज प्रताप यादव ने पिछले दिनों सामाजिक कार्यकर्ता वीणा मानवी को जेजेडी की सदस्यता दिलाई थी। फिर उन्हें बांकीपुर विधानसभा सीट से जेजेडी का उम्मीदवार घोषित किया। वीणा ने 13 जुलाई को अपना पर्चा भरा। हालांकि, चुनाव आयोग ने स्क्रूटनी में उनका नामांकन रद्द कर दिया। इससे तेज प्रताप को बड़ा झटका लगा।

ये भी पढ़ें:बांकीपुर: JJD की वीणा मानवी का नामांकन रद्द, तेज प्रताप कलेक्ट्रेट पहुंचे

नामांकन के तुरंत बाद गिरफ्तार हुई थीं वीणा मानवी

बांकीपुर सीट से नामांकन के तुरंत बाद जेजेडी की वीणा मानवी को पुलिस ने पटना कलेक्ट्रेट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया था। बताया गया कि उनके खिलाफ धोखाधड़ी का एक पुराना केस दर्ज है, उसमें कोर्ट से अरेस्ट वारंट निकला हुआ था। उसी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस उन्हें ले गई। हालांकि, उसी दिन उन्हें जमानत भी मिल गई।

Janshakti Janata Dal (JJD) candidate Veena Manvi nomination rejected. (Photo by Santosh Kumar/ Hindustan Times)

बांकीपुर में किस पार्टी को समर्थन देंगे तेज प्रताप यादव?

जेजेडी चीफ तेज प्रताप बांकीपुर सीट में किस पार्टी को अपना समर्थन देंगे, इस पर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। उनके पिता लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने इस सीट से रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। तेज प्रताप को पिछले साल लालू ने पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया था। इसके बाद उनका अपने भाई तेजस्वी यादव से भी संबंध बिगड़े थे। आरजेडी से निकलने के बाद ही उन्होंने जेजेडी नाम से नई पार्टी बनाई थी। हाल के कुछ महीनों में तेज प्रताप के अपने परिवार से संबंध बेहतर होने लगे हैं। हालांकि, बांकीपुर उपचुनाव में वह आरजेडी की प्रत्याशी को समर्थन देंगे या नहीं, यह देखने वाली बात होगी।

ये भी पढ़ें:तेज प्रताप की उम्मीदवार वीणा मानवी का नामांकन क्यों रद्द हुआ, सामने आई वजह

इसके अलावा, बांकीपुर से खुद चुनाव लड़ रहे जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर को भी तेज प्रताप अपना समर्थन दे सकते हैं। तेज और पीके की दो महीने पहले एक सीक्रेट मीटिंग भी हुई थी। उसके बाद से दोनों के साथ आने की अटकलें भी लगने लगी थीं। अब बांकीपुर उपचुनाव में वह प्रशांत किशोर का सपोर्ट करते हैं या नहीं यह भी वक्त ही बताएगा।

दूसरी ओर, बांकीपुर सीट से बीजेपी से नीरज कुमार सिन्हा मैदान में हैं। तेज प्रताप अक्सर अपने बयानों में बीजेपी और एनडीए सरकार की नीतियों की आलोचना करते रहे हैं। लालू परिवार के सदस्यों की सिक्योरिटी घटाए जाने और राबड़ी आवास खाली कराए जाने के बाद वह सम्राट सरकार के खिलाफ मुखर भी रहे। ऐसे में बांकीपुर उपचुनाव में तेज प्रताप के बीजेपी कैंडिडेट को समर्थन देने की संभावना कम है।

3 अगस्त को आएगा बांकीपुर सीट चुनाव का रिजल्ट

पटना की बांकीपुर सीट पर 30 जुलाई को वोटिंग होगी और 3 अगस्त को रिजल्ट आएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के विधानसभा छोड़ राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हुई थी। इस उपचुनाव पर बिहार ही नहीं बल्कि देश भर की नजरें टिकी हुई हैं।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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