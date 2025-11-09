Hindustan Hindi News
कोई फायदा नहीं होने वाला; राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर तेज प्रताप

संक्षेप: bihar chunav 2025: तेज प्रताप ने राहुल गांधी के हालिया बयान पर चुटकी ली है। उन्होंने वोट चोरी वाले राहुल के आरोपों पर कहा कि अब इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है।

Sun, 9 Nov 2025 05:43 PMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
bihar chunav 2025: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी और एसआईआर को लेकर लगाए गए आरोपों पर जनशक्ति जनता दल के प्रमुख और महुआ से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा, “इन सब बातों का कोई फायदा नहीं होने वाला है। जनता सब समझ रही है।” तेज प्रताप ने राहुल के दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इस तरह के आरोपों से न चुनावी हवा बदलने वाली है और न जनता का रुझान ही बदलेगा।

दुश्मन मरवा भी सकते हैं… सभी दुश्मन जैसे लग रहे: तेज प्रताप

रविवार को मीडिया से बातचीत में तेज प्रताप ने दावा किया कि वह खतरे में हैं और उनकी जान को गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा, “मेरी सुरक्षा बढ़ा दी गई है… मैं खतरे में हूं। मेरे दुश्मन मुझे मरवा भी सकते हैं। अब तो हर कोई दुश्मन जैसा लगने लगा है।” हालांकि उन्होंने यह बताने से साफ इंकार कर दिया कि उन्हें किससे खतरा है और किसे वह अपना दुश्मन मानते हैं। उनके इस बयान ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है।

भाई तेजस्वी को दी जन्मदिन की बधाई

राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने अपने छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा, “मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ है। वह और आगे बढ़े, यही दुआ है।”

निष्कासन के बाद नए दल से चुनाव मैदान में तेज प्रताप

गौरतलब है कि तेज प्रताप को उनके पिता लालू प्रसाद ने अनुशासनहीनता के आरोप में 25 मई को छह साल के लिए आरजेडी से निष्कासित कर दिया था। इसी घटना के बाद तेज प्रताप ने अपना नया दल जनशक्ति जनता दल बनाकर महुआ से चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया।

