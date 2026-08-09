मल्लिका शेरावत संग तेजप्रताप यादव का टशन, जेजेडी सुप्रीमो वीडियो दिखा बोले- दिल थाम कर...

तेजप्रताप यादव ने मल्लिका शेरावत के साथ अपना नया वीडियो शेयर किया है।इस वीडियो में तेजप्रताप यादव का अलग अंदाज दिखा है। तेज प्रताप यादव ने लिखा है कि दिल थाम कर बैठिए कुछ नया होने वाला है।

अपने अनोखे अंदाज को लेकर चर्चा में रहने वाले लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार तेजप्रताप यादव मशहूर अदाकारा मल्लिका शेरावत के साथ जबरदस्त टशन दिखाते नजर आएंगे। तेजप्रताप यादव ने इसकी एक झलक कुछ दिनों पहले दिखाई थी। अब तेजप्रताप यादव ने मल्लिका शेरावत के साथ अपना नया वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में सूट-बूट पहने तेजप्रताप यादव का एक अलग ही अंदाज नजर आ रहाा है।

इस वीडियो को शेयर करते हुए जेजेडी सुप्रीमो तेजप्रताप यादव ने लिखा, ‘बहुत जल्द आ रहा है...कुछ बहुत बड़ा आने वाला है! बहुत जल्द पूरे देश और पूरे एशिया को कुछ नया देखने को मिलने वाला है। मलिका शेरावत जी के साथ हमारा कुछ खास और नया आने वाला है। फिलहाल ये एक सस्पेंस है… इसलिए दिल थामकर बैठिए और चेहरे पर ज़्यादा बेचैनी मत लाइए! बस कुछ ही दिनों का इंतज़ार है…1 से 10 तक गिनती शुरू कर दीजिए! बाकी राज़ से पर्दा बहुत जल्द उठेगा।’

राजनीति की दुनिया से अलग तेजप्रताप यादव के अचाानक इंटरटेनमेंट की दुनिया में छा जाने से सभी हैरान हैं। तेजप्रताप यादव रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' को लेकर भी काफी चर्चा में रहे। अब बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रैस मल्लिका शेरावत के साथ उनके वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहे हैं। इससे पहले भी तेजप्रताप ने मल्लिका शेरावत के साथ अपना एक वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में वो मल्लिका शेरावत के साथ बेहद ही सहज अंदाज में बैठ कर बातचीत करते नजर आ रहे थे। तेजप्रताप यादव मल्लिका शेरावत को अपने मोबाइल स्क्रीन पर कुछ दिखा रहे थे। इस वीडियो को शेयर करते हुए भी तेजप्रताप यादव ने लिखा था कि बहुत जल्द कुछ रोमांचक आने वाला है।