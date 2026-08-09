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मल्लिका शेरावत संग तेजप्रताप यादव का टशन, जेजेडी सुप्रीमो वीडियो दिखा बोले- दिल थाम कर...

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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तेजप्रताप यादव ने मल्लिका शेरावत के साथ अपना नया वीडियो शेयर किया है।इस वीडियो में तेजप्रताप यादव का अलग अंदाज दिखा है। तेज प्रताप यादव ने लिखा है कि दिल थाम कर बैठिए कुछ नया होने वाला है। 

tej pratap yadav mallika serawat
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अपने अनोखे अंदाज को लेकर चर्चा में रहने वाले लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार तेजप्रताप यादव मशहूर अदाकारा मल्लिका शेरावत के साथ जबरदस्त टशन दिखाते नजर आएंगे। तेजप्रताप यादव ने इसकी एक झलक कुछ दिनों पहले दिखाई थी। अब तेजप्रताप यादव ने मल्लिका शेरावत के साथ अपना नया वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में सूट-बूट पहने तेजप्रताप यादव का एक अलग ही अंदाज नजर आ रहाा है।

इस वीडियो को शेयर करते हुए जेजेडी सुप्रीमो तेजप्रताप यादव ने लिखा, ‘बहुत जल्द आ रहा है...कुछ बहुत बड़ा आने वाला है! बहुत जल्द पूरे देश और पूरे एशिया को कुछ नया देखने को मिलने वाला है। मलिका शेरावत जी के साथ हमारा कुछ खास और नया आने वाला है। फिलहाल ये एक सस्पेंस है… इसलिए दिल थामकर बैठिए और चेहरे पर ज़्यादा बेचैनी मत लाइए! बस कुछ ही दिनों का इंतज़ार है…1 से 10 तक गिनती शुरू कर दीजिए! बाकी राज़ से पर्दा बहुत जल्द उठेगा।’

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राजनीति की दुनिया से अलग तेजप्रताप यादव के अचाानक इंटरटेनमेंट की दुनिया में छा जाने से सभी हैरान हैं। तेजप्रताप यादव रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' को लेकर भी काफी चर्चा में रहे। अब बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रैस मल्लिका शेरावत के साथ उनके वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहे हैं। इससे पहले भी तेजप्रताप ने मल्लिका शेरावत के साथ अपना एक वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में वो मल्लिका शेरावत के साथ बेहद ही सहज अंदाज में बैठ कर बातचीत करते नजर आ रहे थे। तेजप्रताप यादव मल्लिका शेरावत को अपने मोबाइल स्क्रीन पर कुछ दिखा रहे थे। इस वीडियो को शेयर करते हुए भी तेजप्रताप यादव ने लिखा था कि बहुत जल्द कुछ रोमांचक आने वाला है।

हालांकि, मल्लिका शेरावत और तेजप्रताप यादव को लेकर इस नए प्रोजेक्ट पर सस्पेंस बरकार है। दोनों ही चर्चित हस्तियां एक साथ किस प्रोजेक्ट में नजर आने वाले हैं? इसे लेकर इनके फैंस भी काफी उत्सुक हैं। सोशल मीडिया पर इनके नए प्रोजेक्ट को लेकर कयासों का दौर भी चल रहा है लेकिन अभी आधिकारिक रूप से कुछ भी सामने नहीं आया है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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