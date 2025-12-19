सम्मान करते हैं लेकिन… तेज प्रताप यादव ने भेजा लीगल नोटिस तो फायर हुए संतोष रेणु, JJD छोड़ी

संक्षेप: बिहार पुलिस बहाली में दलाली का आरोप लगने के बाद जेजेडी के प्रवक्ता पद से हटाए गए संतोष रेणु को अब पार्टी चीफ तेज प्रताप यादव ने लीगल नोटिस भेज दिया है। वहीं, संतोष रेणु यादव ने भी तेज प्रताप की पार्टी छोड़ दी है।

बिहार के पूर्व मंत्री एवं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के प्रवक्ता रहे संतोष रेणु यादव को लीगल नोटिस भेजा है। तेज प्रताप ने संतोष पर बिहार पुलिस बहाली में दलाली खाने का आरोप लगाते हुए पद से बर्खास्त कर दिया था। वहीं, लीगल नोटिस मिलने के बाद संतोष ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने कहा कि वह तेज प्रताप यादव का सम्मान करते हैं लेकिन वह पावर और पैसे के अहंकार में आ गए हैं।

संतोश रेणु यादव ने गुरुवार को जेजेडी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव पर जातिवादी राजनीति करने और कार्यकर्ताओं का अपमान करने का आरोप लगाया। वहीं, तेज प्रताप ने अपनी छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए वकील के माध्यम से संतोष को लीगल नोटिस भेजा।

संतोष ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि किसी को पावर और पैसे के अहंकार में आकर इतना भी मत दौड़ा दो कि वह अंततः मजबूरन हटने की जगह टकराने पर मजबूर हो जाए। सम्मान कल भी करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन आगे करना चाहिए या नहीं ये आपके व्यवहार पर निर्भर करेगा।

उन्होंने कहा है कि स्वाभिमान से समझौता करना होता तो वह भी अपने ऊपर इतना केस मुकदमा नहीं लिखवाते और बार-बार समाज के स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए जेल नहीं जाते, बल्कि उनकी (तेज प्रताप) तरह सुकून और ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा होते।