रवि किशन के साथ दिखे तेज प्रताप यादव, भोजपुरी स्टार बोले- भाजपा का सीना खुला है

संक्षेप: बिहार चुनाव 2025 के बीच लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप शुक्रवार को पटना एयरपोर्ट पर भाजपा सांसद एवं भोजपुरी स्टार रवि किशन के साथ नजर आए। रवि किशन ने तेज प्रताप को भोलेनाथ का भक्त बताया। फिर कहा भोलेनाथ के भक्तों के लिए भाजपा का सीना खुला है।

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद रवि किशन के साथ नजर आए। पटना एयरपोर्ट पर दोनों एक साथ निकले। इससे बिहार के सियासी गलियारे में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है कि तेज प्रताप एनडीए में जा सकते हैं। भोजपुरी स्टार रवि किशन ने भी कहा कि भाजपा का सीना खुला है। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे तेज प्रताप को कुछ महीने पहले पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया था। इसके बाद उन्होंने जेजेडी नाम से नई पार्टी बनाई और बिहार की कुछ सीटों पर प्रत्याशी उतारे। तेज प्रताप खुद वैशाली जिले की महुआ सीट से चुनावी मैदान में हैं।

हालांकि, तेज प्रताप एनडीए में जाने के सवाल पर कन्नी काटते नजर आए। उन्होंने कहा कि पहली बार रवि किशन से मुलाकात हुई है। ये (रवि) भगवान के भक्त हैं और हम भी महादेव के भक्त हैं। हम दोनों की मुलाकात हो गई। जब उनसे पूछा गया कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कुछ अलग तस्वीर दिखेगी? इस पर तेज प्रताप ने कहा कि हमने तो पहले ही कहा है कि जो बेरोजगारी मिटाएगा और रोजगार देगा हम उसके साथ रहेंगे। हम भी टीका लगाते हैं और ये भी टीका लगाते है, प्रशंसा क्यों नहीं करेंगे।

तेज प्रताप पर क्या बोले रवि किशन? भोजपुरी स्टार एवं भाजपा नेता रवि किशन ने भी तेज प्रताप यादव की तारीफ की। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप के हृदय को सब लोग बहुत प्रेम करते हैं। वह दिल से बोलते हैं, दिमाग से नहीं। ये भोलेनाथ के भक्त हैं।