Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsTej Pratap Yadav seen with Ravi Kishan Bhojpuri star says BJP Ka Seena Khula Hai
रवि किशन के साथ दिखे तेज प्रताप यादव, भोजपुरी स्टार बोले- भाजपा का सीना खुला है

रवि किशन के साथ दिखे तेज प्रताप यादव, भोजपुरी स्टार बोले- भाजपा का सीना खुला है

संक्षेप: बिहार चुनाव 2025 के बीच लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप शुक्रवार को पटना एयरपोर्ट पर भाजपा सांसद एवं भोजपुरी स्टार रवि किशन के साथ नजर आए। रवि किशन ने तेज प्रताप को भोलेनाथ का भक्त बताया। फिर कहा भोलेनाथ के भक्तों के लिए भाजपा का सीना खुला है।

Fri, 7 Nov 2025 08:35 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद रवि किशन के साथ नजर आए। पटना एयरपोर्ट पर दोनों एक साथ निकले। इससे बिहार के सियासी गलियारे में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है कि तेज प्रताप एनडीए में जा सकते हैं। भोजपुरी स्टार रवि किशन ने भी कहा कि भाजपा का सीना खुला है। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे तेज प्रताप को कुछ महीने पहले पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया था। इसके बाद उन्होंने जेजेडी नाम से नई पार्टी बनाई और बिहार की कुछ सीटों पर प्रत्याशी उतारे। तेज प्रताप खुद वैशाली जिले की महुआ सीट से चुनावी मैदान में हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हालांकि, तेज प्रताप एनडीए में जाने के सवाल पर कन्नी काटते नजर आए। उन्होंने कहा कि पहली बार रवि किशन से मुलाकात हुई है। ये (रवि) भगवान के भक्त हैं और हम भी महादेव के भक्त हैं। हम दोनों की मुलाकात हो गई। जब उनसे पूछा गया कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कुछ अलग तस्वीर दिखेगी? इस पर तेज प्रताप ने कहा कि हमने तो पहले ही कहा है कि जो बेरोजगारी मिटाएगा और रोजगार देगा हम उसके साथ रहेंगे। हम भी टीका लगाते हैं और ये भी टीका लगाते है, प्रशंसा क्यों नहीं करेंगे।

ये भी पढ़ें:ना सलाम, ना प्रणाम; तेजस्वी हंसकर चुटकी लेते रहे, हताश देखते रहे तेज प्रताप
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

तेज प्रताप पर क्या बोले रवि किशन?

भोजपुरी स्टार एवं भाजपा नेता रवि किशन ने भी तेज प्रताप यादव की तारीफ की। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप के हृदय को सब लोग बहुत प्रेम करते हैं। वह दिल से बोलते हैं, दिमाग से नहीं। ये भोलेनाथ के भक्त हैं।

एनडीए में तेज प्रताप के आने के सवाल पर रवि किशन ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भोलेनाथ के भक्त हैं। जो लोग निस्वार्थ रूप से सेवा करते हैं, उनके लिए भाजपा अपना सीना पूरा खोलकर रखती है। यह बात किसी से छिपी नहीं हुई है। इनकी (तेज प्रताप) छवि वही आ रही है। हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा, जनता सब तय करेगी।"

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Tej Pratap Yadav Ravi Kishan Bihar Elections अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।