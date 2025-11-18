Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsTej Pratap Yadav seeks help from Modi and Bihar government in Rohini case to prob if Lalu Rabri being harassed
लालू-राबड़ी को सताया जा रहा? तेज प्रताप ने रोहिणी मामले में मोदी और बिहार सरकार से मांगी मदद

संक्षेप: तेज प्रताप यादव ने अपनी बहन रोहिणी आचार्या का समर्थन करते हुए केंद्र और बिहार सरकार से अपील की है कि अगर उनके पिता लालू यादव और मां राबड़ी देवी के साथ किसी तरह का अत्याचार हुआ है तो इसकी जांच कराई जाए।

Tue, 18 Nov 2025 12:44 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद लालू परिवार में छिड़े घमासान के बीच अब पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने केंद्र और बिहार सरकार से मदद मांगी है। अपनी बहन रोहिणी आचार्या के साथ राबड़ी आवास में कथित बदसलूकी के बाद लालू यादव के बड़े बेटे अपनी बहन के समर्थन में आ गए। उन्होंने कहा मोदी सरकार और बिहार सरकार से आग्रह किया है कि उनके माता-पिता (लालू एवं राबड़ी देवी) को अगर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो इसकी जांच कराई जाए।

आरजेडी और लालू परिवार से पहले ही बेदखल किए जा चुके तेज प्रताप यादव ने मंगलवार को अपनी बहन रोहिणी आचार्या का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने पारिवारिक संकट के लिए 'जयचंद' को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार सरकार से यह भी आग्रह किया कि वे जांच करें कि क्या उनके माता-पिता को किसी भी तरह का मानसिक उत्पीड़न हुआ है।

बता दें कि आरजेडी की हार के बाद लालू परिवार में कलह मच गई। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने पिछले दिनों अपने साथ राबड़ी आवास में बदसलूकी का आरोप लगाया। उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने और परिवार से नाता तोड़ने की भी बात कही। बाद में उन्होंने कहा था कि सिर्फ अपने भाई तेजस्वी यादव से उन्होंने नाता तोड़ा है, लालू-राबड़ी एवं अन्य बहनें सभी उनके साथ हैं।

तेज प्रताप बोले- जयचंदों को जमीन में दफन कर देंगे

बहन रोहिणी से राबड़ी आवास में कथित बदसलूकी पर भड़के तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि वह सभी जयचंदों को जमीन में दफन कर देंगे। उनका इशारा तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव एवं रमीज की ओर था, जिनका नाम रोहिणी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में भी लिया था। तेज प्रताप ने रोहिणी को अपनी पार्टी जन शक्ति जनता दल का संरक्षक बनने का ऑफर भी दिया। साथ ही उन्होंने एनडीए सरकार को अपना नैतिक समर्थन देने का भी ऐलान किया।

(रिपोर्ट- पीटीआई)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Bihar Politics Lalu Yadav Tej Pratap Yadav अन्य..
