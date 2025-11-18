लालू-राबड़ी को सताया जा रहा? तेज प्रताप ने रोहिणी मामले में मोदी और बिहार सरकार से मांगी मदद

संक्षेप: तेज प्रताप यादव ने अपनी बहन रोहिणी आचार्या का समर्थन करते हुए केंद्र और बिहार सरकार से अपील की है कि अगर उनके पिता लालू यादव और मां राबड़ी देवी के साथ किसी तरह का अत्याचार हुआ है तो इसकी जांच कराई जाए।

बिहार चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद लालू परिवार में छिड़े घमासान के बीच अब पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने केंद्र और बिहार सरकार से मदद मांगी है। अपनी बहन रोहिणी आचार्या के साथ राबड़ी आवास में कथित बदसलूकी के बाद लालू यादव के बड़े बेटे अपनी बहन के समर्थन में आ गए। उन्होंने कहा मोदी सरकार और बिहार सरकार से आग्रह किया है कि उनके माता-पिता (लालू एवं राबड़ी देवी) को अगर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो इसकी जांच कराई जाए।

आरजेडी और लालू परिवार से पहले ही बेदखल किए जा चुके तेज प्रताप यादव ने मंगलवार को अपनी बहन रोहिणी आचार्या का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने पारिवारिक संकट के लिए 'जयचंद' को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार सरकार से यह भी आग्रह किया कि वे जांच करें कि क्या उनके माता-पिता को किसी भी तरह का मानसिक उत्पीड़न हुआ है।

बता दें कि आरजेडी की हार के बाद लालू परिवार में कलह मच गई। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने पिछले दिनों अपने साथ राबड़ी आवास में बदसलूकी का आरोप लगाया। उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने और परिवार से नाता तोड़ने की भी बात कही। बाद में उन्होंने कहा था कि सिर्फ अपने भाई तेजस्वी यादव से उन्होंने नाता तोड़ा है, लालू-राबड़ी एवं अन्य बहनें सभी उनके साथ हैं।

तेज प्रताप बोले- जयचंदों को जमीन में दफन कर देंगे बहन रोहिणी से राबड़ी आवास में कथित बदसलूकी पर भड़के तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि वह सभी जयचंदों को जमीन में दफन कर देंगे। उनका इशारा तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव एवं रमीज की ओर था, जिनका नाम रोहिणी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में भी लिया था। तेज प्रताप ने रोहिणी को अपनी पार्टी जन शक्ति जनता दल का संरक्षक बनने का ऑफर भी दिया। साथ ही उन्होंने एनडीए सरकार को अपना नैतिक समर्थन देने का भी ऐलान किया।