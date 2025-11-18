Hindustan Hindi News
जयचंदों को दुर्व्यवहार का परिणाम चुकाना पड़ेगा, बहन रोहिणी के दर्द पर तेजप्रताप आगबबूला

संक्षेप: तेजप्रताप यादव ने फिर जयचंदों का जिक्र करते हुए कहा है कि उन्हें इसका अंजाम भुगताना होगा। तेज प्रताप यादव ने एक्स पर लिखा, ‘हम किसी भी हालत में अपनी बहन का अपमान बर्दास्त नहीं करेंगे, जयचंदो को इस दुर्व्यवहार का परिणाम जरूर चुकाना पड़ेगा!’'

Tue, 18 Nov 2025 06:33 AMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार में मचा कलह अभी खत्म होता नहीं दिख रहा है। परिवार से पहले से ही निष्कासित लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप अपनी बहन रोहिणी आचार्या के साथ हुई बदसलूकी पर पहले से ही आगबबूला हैं। वो जयचंदों को जमीन में गाड़ने तक कि बात कह चुके हैं अब तेजप्रताप यादव ने फिर जयचंदों का जिक्र करते हुए कहा है कि उन्हें इसका अंजाम भुगताना होगा। तेज प्रताप यादव ने एक्स पर लिखा, ‘हम किसी भी हालत में अपनी बहन का अपमान बर्दास्त नहीं करेंगे, जयचंदो को इस दुर्व्यवहार का परिणाम जरूर चुकाना पड़ेगा!’'

तेजप्रताप यादव ने एक्स पर आगे यह भी लिखा, 'हमारी रोहिणी दीदी के साथ जो दुर्व्यवहार जयचंदों द्वारा किया गया, इस घटना ने दिल को भीतर तक झकझोर दिया है। मेरे साथ जो हुआ, वह मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपनान हुआ, वह किसी भी हाल में असहनीय है। सुन लो जयचंदों, परिवार पर वार करोगो तो बिहार की जानता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी।'

रोहिणी ने लगाए थे संगीन आरोप

आपको बता दें कि लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने रविवार को आरोप लगाया था कि “गंदा किडनी” दान करने के एवज में उन्हें रुपये और टिकट का लालच दिए जाने की बात कहकर अपमानित किया गया। सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि उन्हें “अनाथ बना दिया गया”, और विवाहित महिलाओं को सलाह दी कि “अगर पिता का बेटा हो, तो पिता को बचाने की गलती न करें।”

इससे पहले रोहिणी ने शनिवार को सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा था कि वह राजनीति और परिवार से नाता तोड़ रही हैं। उन्होंने राजद की चुनावी हार का जिम्मेदार अपने भाई तेजस्वी यादव के करीबी सहयोगियों हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले राजद सांसद संजय यादव और उत्तर प्रदेश के एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले रमीज, को जिम्मेदार ठहराया था।

राजद की इस पारिवारिक खटास पर राजग नेताओं ने सोमवार को तेजस्वी यादव की कड़ी आलोचना की। उनका कहना था कि “जो अपने घर की महिलाओं का सम्मान नहीं रख सके, वे बिहार के भविष्य की बात कैसे कर सकते हैं?”

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
