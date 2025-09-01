tej pratap yadav said maner rjd mla bhai virendra is donkey गधा है यहां का विधायक, मनेर में तेज प्रताप यादव का भाई वीरेंद्र पर हमला; 10 साल की बच्ची की हत्या के बाद परिजनों से मिले, Bihar Hindi News - Hindustan
गधा है यहां का विधायक, मनेर में तेज प्रताप यादव का भाई वीरेंद्र पर हमला; 10 साल की बच्ची की हत्या के बाद परिजनों से मिले

तेज प्रताप यादव ने आगे स्थानीय विधायक भाई वीरेंद्र का नाम लिए बगैर कहा, ‘यहां का विधायक अभी तक नहीं आया। इतना गधा है यहां का विधायक कि अभी तक इस घर में नहीं आया। विधायक गधा है कि जो जनता जिताया उसको पूछने नहीं आया। मदद भी नहीं कर रहा है।’

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटनाMon, 1 Sep 2025 07:02 AM
पूर्व मंत्री सह विधायक तेजप्रताप यादव ने रविवार को एक बार फिर से बिना नाम लिए मनेर विधायक को निशाने पर लिया। उन्होंने इशारों-इशारों के कहा कि स्थानीय विधायक जनता के बीच नहीं पहुंच रहे हैं। पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव रविवार की देर शाम मनेर पहुंचे और मृत बच्ची के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देते हुए आर्थिक मदद की। इसके बाद तेजप्रताप यादव ने बच्ची के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। पूर्व मंत्री ने घटना के बारे में परिजनों से पूरी जानकारी ली। परिजनों ने बताया कि पुलिस घटना में शामिल अन्य अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है।

तेजप्रताप ने कहा कि पीड़ित परिवार बहुत गरीब है। उन्होंने सरकार से उक्त परिवार को मदद करने की मांग की । साथ ही दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या के आरोपित को फांसी की सजा देने बात कहीं। बता दें कि मनेर में बच्ची से कथिर तौर से रेप के बाद हत्या के मामले में यहां हाल ही में काफी बवाल भी हुआ था। वहीं, मीडिया से बातचीत के दौरान तेजप्रताप ने स्थानीय विधायक का नाम लिए बिना उनपर हमला बोला। इशारों-इशारों में उन्होंने कहा कि जनता ने विधायक को जिताया है, लेकिन विधायक जनता के बीच नहीं पहुंच रहे हैं।

तेज प्रताप यादव ने कहा, 'इस कांड में अब तक एक ही पकड़ा गया और अन्य नहीं पकड़े गए हैं। हम मांग करते हैं कि जिस जगह पर बच्ची की मौत हुई है उसी जगह पर ऐसे लोगों को फांसी दी जाए। उसकी मां नहीं थी। उसकी दादी को हमने मदद की है। यह तो सरकार को करना चाहिए। लेकिन सरकार लगाम नहीं लगा रही है। पूरे बिहार का यह मसला है। रोज हत्या, बलात्कार हो रहे हैं लेकिन प्रशासन हाथ पर हाथ धर कर बैठा है। सब मिले हुए हैं तब ही इस तरह की घटना हुई है।

तेज प्रताप यादव ने आगे स्थानीय विधायक भाई वीरेंद्र का नाम लिए बगैर कहा, ‘यहां का विधायक अभी तक नहीं आया। इतना गधा है यहां का विधायक कि अभी तक इस घर में नहीं आया। विधायक गधा है कि जो जनता जिताया उसको पूछने नहीं आया। मदद भी नहीं कर रहा है।’ आपको बता दें कि इससे पहले भी 19 अगस्त को मनेर पहुंचने के बाद तेजप्रताप ने स्थानीय विधायक पर हमला बोला था। वहीं, तेजप्रताप ने आरएसएस एवं भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि इनका काम दंगा कराना और लड़ाई लगाना है।

