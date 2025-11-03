राजद में अब लालू यादव का सिद्धांत खत्म, बोले तेजप्रताप यादव- RJD के सभी प्रत्याशी जयचंद...
संक्षेप: Bihar Chunav: तेजप्रताप यादव ने कहा कि आरजेडी में जो जयचंद हैं, सब भाजपा की ओर से भेजा हुआ लोग हैं। बिहार में सरकार सो रही है। प्रतिदिन हत्या हो रही है। ऐसे में गरीब के लिए जो आवाज उठाएगा, उसका जेल जाना तय है।
Bihar Chunav: बिहार विधानसभा चुनाव में दो भाइयों के बीच का मतभेद भी काफी चर्चा में है। राष्ट्रीय जनता दल से निष्कासित किए गए लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव अपनी पार्टी बनाकर लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और वो खुद महुआ विधानसभा सीट से राजद प्रत्याशी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। तेजप्रताप यादव ने कहा है कि अब राजद में लालू प्रसाद यादव का सिद्धांत खत्म हो चुका है। भोजपुर के अगिआंव विधानसभा क्षेत्र के चरपोखरी प्रखंड मुख्यालय स्थित खेल मैदान में रविवार की दोपहर जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी बरूण देव के समर्थन में जनसभा आयोजित की गई। अध्यक्षता विष्णु शंकर पांडे ने की और संचालन सत्येंद्र सिंह ने किया।
जनसभा को संबोधित करते हुए जनशक्ति जनता दल के नेता और बिहार सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि जो मेरे दिल में रहता है, वही मेरे मुंह पर रहता है। लालूजी के समय पर आरजेडी का जो सिद्धान्त रहा, उसे खत्म कर दिया गया है। सामाजिक न्याय की विचारधारा को लेकर जनशक्ति जनता दल आगे बढ़ रहा है।
राजद के सभी प्रत्याशी जयचंद लोगों के प्रत्याशी हैं- तेजप्रताप
आरजेडी में जो जयचंद हैं, सब भाजपा की ओर से भेजा हुआ लोग हैं। बिहार में सरकार सो रही है। प्रतिदिन हत्या हो रही है। ऐसे में गरीब के लिए जो आवाज उठाएगा, उसका जेल जाना तय है। राजद के जितने प्रत्याशी हैं, वे जयचंद लोगों के प्रत्याशी हैं। सभा को जनशक्ति जनता दल के नेता संतोष रेणु यादव, प्रत्याशी बरूण देव सहित अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया।