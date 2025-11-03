Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsTej pratap yadav said ideology of lalu prasad yadav end all candidates of rjd are jaichand
राजद में अब लालू यादव का सिद्धांत खत्म, बोले तेजप्रताप यादव- RJD के सभी प्रत्याशी जयचंद...

राजद में अब लालू यादव का सिद्धांत खत्म, बोले तेजप्रताप यादव- RJD के सभी प्रत्याशी जयचंद...

संक्षेप: Bihar Chunav: तेजप्रताप यादव ने कहा कि आरजेडी में जो जयचंद हैं, सब भाजपा की ओर से भेजा हुआ लोग हैं। बिहार में सरकार सो रही है। प्रतिदिन हत्या हो रही है। ऐसे में गरीब के लिए जो आवाज उठाएगा, उसका जेल जाना तय है।

Mon, 3 Nov 2025 12:19 PMNishant Nandan हिन्दुस्तान, भोजपुर
share Share
Follow Us on

Bihar Chunav: बिहार विधानसभा चुनाव में दो भाइयों के बीच का मतभेद भी काफी चर्चा में है। राष्ट्रीय जनता दल से निष्कासित किए गए लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव अपनी पार्टी बनाकर लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और वो खुद महुआ विधानसभा सीट से राजद प्रत्याशी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। तेजप्रताप यादव ने कहा है कि अब राजद में लालू प्रसाद यादव का सिद्धांत खत्म हो चुका है। भोजपुर के अगिआंव विधानसभा क्षेत्र के चरपोखरी प्रखंड मुख्यालय स्थित खेल मैदान में रविवार की दोपहर जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी बरूण देव के समर्थन में जनसभा आयोजित की गई। अध्यक्षता विष्णु शंकर पांडे ने की और संचालन सत्येंद्र सिंह ने किया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जनसभा को संबोधित करते हुए जनशक्ति जनता दल के नेता और बिहार सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि जो मेरे दिल में रहता है, वही मेरे मुंह पर रहता है। लालूजी के समय पर आरजेडी का जो सिद्धान्त रहा, उसे खत्म कर दिया गया है। सामाजिक न्याय की विचारधारा को लेकर जनशक्ति जनता दल आगे बढ़ रहा है।

ये भी पढ़ें:अनंत सिंह ने खाई जेल की रोटी-सब्जी, बिहार चुनाव बाद रिमांड पर लेने की तैयारी
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

राजद के सभी प्रत्याशी जयचंद लोगों के प्रत्याशी हैं- तेजप्रताप

आरजेडी में जो जयचंद हैं, सब भाजपा की ओर से भेजा हुआ लोग हैं। बिहार में सरकार सो रही है। प्रतिदिन हत्या हो रही है। ऐसे में गरीब के लिए जो आवाज उठाएगा, उसका जेल जाना तय है। राजद के जितने प्रत्याशी हैं, वे जयचंद लोगों के प्रत्याशी हैं। सभा को जनशक्ति जनता दल के नेता संतोष रेणु यादव, प्रत्याशी बरूण देव सहित अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया।

ये भी पढ़ें:कोई 12 वोट से हारा, कोई 113 से; 2020 में कम अंतर से हार-जीत वाली सीटें अब अहम
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Tej Pratap Yadav RJD Lalu Prasad Yadav अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।