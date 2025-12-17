Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newstej pratap yadav riding bike and dhoom song in background watch video
स्पोर्ट्स बाइक पर तेजप्रताप यादव और बैकग्राउंड में ‘धूम-धूम’ सॉन्ग, देखें वीडियो

संक्षेप:

Dec 17, 2025 01:28 pm ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव अपने अलग-अलग अंदाज की वजह से अक्सर चर्चा में रहते हैंं। भले ही हाल ही में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में तेजप्रताप यादव को हार का मुंह देखना पड़ा है लेकिन उनका अंदाज अभी भी नहीं बदला। राष्ट्रीय जनता दल से निकाले जाने के बाद अपनी नई पार्टी जन शक्ति जनता दल बनाने वाले तेजप्रताप यादव पटना की सड़कों पर स्पोर्ट्स बाइक दौड़ाते नजर आए हैं। हरे रंग की एक बेहतरीन मोटरसाइकिल पर सवार तेजप्रताप यादव पटना में घूमते नजर आए। बाइक चलाते वक्त तेजप्रताप यादव ने हेलमेट भी लगा रखी है।

तेजप्रताप यादव ने अपने इंस्टाग्राम पर खुद मोटरसाइकिल चलाते हुए वीडियो शेयर किया है। खास बात यह है कि जो वीडियो तेजप्रताप यादव ने शेयर किया है उसमें मशहूर फिल्म धूम का ‘धूम-धूम’ गाना भी बैकग्राउंड में बज रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए तेजप्रताप यादव ने लिखा, ‘पूरी सड़क पर हरा चमक रहा है। हर मोड़ पर धड़कन की गूंज है। स्टाइल सिर्फ यह नहीं है कि मैं कैसा बाइक चला रहा हूं बल्कि यह है कि आखिर क्यों मैं राइड कर रहा हूं। जुनून रफ्तार को बढ़ाता है लेकिन निर्णय नियंत्रण रखता है। गति रोमांच पैदा करती है, अनुशासन परिभाषा तय करता है। मैं रोमांच का मजा लेता हूं लेकिन जोखिम का नहीं क्योंकि सड़क मेरी वापसी की हकदार है।’

सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव का यह वीडियो अब वायरल भी हो रहा है। इंस्टाग्राम पर यूजर्स ने इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुधांशु यादव नाम के एक यूजर ने लिखा, 'राइडर तेजू भइया।' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'सिस्टम हैंग है अब।' विशाल राज यादव नाम के एक यूजर ने लिखा, 'ये किस लाइन में आ गए भाई साहब आप।' एक यूजर ने मजाकिया लहजे में लिखा, 'ग्रीन बाइक मोटे टायर, तेजू भइया ऑन फायर।'

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Tej Pratap Yadav Bihar News Today अन्य..
