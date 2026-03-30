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तेज प्रताप यादव की घर वापसी हो गई? तेजस्वी के बेटा के बाद बेटी से खेलते दिखे, लालू भी नजर आए

Mar 30, 2026 02:35 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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 तेज प्रताप अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव की बेटी कात्यायनी के साथ खेलते नजर आए हैं। फोटो में लालू यादव भी पीछे बैठे दिख रहे हैं।

तेज प्रताप यादव की घर वापसी हो गई? तेजस्वी के बेटा के बाद बेटी से खेलते दिखे, लालू भी नजर आए

Tej Pratap News: राष्ट्रीय जनता दल(आरजेडी) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे पूर्व मंत्रीऔर जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्य तेज प्रताप यादव की खास तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें वे तेजस्वी यादव की बेटी कात्यायनी के साथ खेलते नजर आ रहे हैं। फोटो में लालू यादव भी पीछे बैठे दिख रहे हैं। इससे पहले कात्यायनी के जन्मदिन पर तेज प्रताप तेजस्वी के बेटे इराज के साथ नजर आए थे। ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है कि क्या परिवार और पार्टी से निष्कासित तेज प्रताप यादव की घर वापसी हो गई है?

इन तस्वीरों और वीडियो को उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया है। उन्होंने पोस्ट में कात्यायनी के साथ खेलते हुए तस्वीर शेयर किया है। तीन तस्वीरें शेयर की गई हैं जिनमें से एक में लालू यादव भी दिख रहे हैं। तेज प्रताप बच्ची को एक साथ कई गिफ्ट दे रहे हैं। एक अन्य तस्वीर में तेज प्रताप यादव ने कात्यायनी को गोद में उठा रखा है। तस्वीरों में वे बच्ची के साथ काफी कूल नजर आ रहे हैं। उन्होंने पोस्ट के साथ लिखा है- “बड़े पापा की लाडली बेटी, घर की सबसे प्यारी सी रानी होती है। I love you so much baby. ”

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दरअसल अनुष्का यादव के साथ तस्वीरें वायरल होने के बाद तेज प्रताप यादव काफी मुश्किल में पड़ गए। उन्हें एक साथ पार्टी और परिवार से निकाल दिया गया। इन्हीं वजहों से उन्हें विधानसभा की सदस्यता से भी हाथ धोना पड़ा। विधानसभा चुनाव 2025 से पहले उन्होंने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाकर मैदान में उतड़ने का ऐलान कर दिया। वे महुआ से चुनाव भी लड़े जहां राजद ने मुकेश रोशन को टिकट दिया। भाई तेजस्वी यादव उनके खिलाफ(मुकेश रोशन के पक्ष में) महुआ में हेलीकॉप्टर से उतर गए। दोनों की हार हो गई और लोजपा आरवी के संजय सिंह ने बाजी मारी ली।

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तेज प्रताप की घर वापसी का सवाल बिहार की राजनीति का एक बड़ा प्रश्न है जिसका उत्तर हर कोई जानना चाहता है। 2025 के चुनाव में 35 से अधिक सीटों पर प्रत्याशी उतारकर तेज प्रताप एक भी सीट नहीं जीत सके। वे खुद भी हार गए। मकर संक्रांति के मौके पर उन्होंने अपने आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया। उन्होंने परिवार के सदस्यों को भी न्योता दिया। लालू प्रसाद यादव भोज में आए पर भाई तेजस्वी यादव ने किनारा कर लिया। तेज प्रताप यादव खुद कहते हैं कि वे किसी भी स्थिति में राजद में लौटेंगे। लेकिन, मां राबड़ी देवी को दोनों बेटों के बीच मधुर संबंध का इंतजार है।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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