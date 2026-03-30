तेज प्रताप यादव की घर वापसी हो गई? तेजस्वी के बेटा के बाद बेटी से खेलते दिखे, लालू भी नजर आए

तेज प्रताप अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव की बेटी कात्यायनी के साथ खेलते नजर आए हैं। फोटो में लालू यादव भी पीछे बैठे दिख रहे हैं।

Tej Pratap News: राष्ट्रीय जनता दल(आरजेडी) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे पूर्व मंत्रीऔर जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्य तेज प्रताप यादव की खास तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें वे तेजस्वी यादव की बेटी कात्यायनी के साथ खेलते नजर आ रहे हैं। फोटो में लालू यादव भी पीछे बैठे दिख रहे हैं। इससे पहले कात्यायनी के जन्मदिन पर तेज प्रताप तेजस्वी के बेटे इराज के साथ नजर आए थे। ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है कि क्या परिवार और पार्टी से निष्कासित तेज प्रताप यादव की घर वापसी हो गई है?

इन तस्वीरों और वीडियो को उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया है। उन्होंने पोस्ट में कात्यायनी के साथ खेलते हुए तस्वीर शेयर किया है। तीन तस्वीरें शेयर की गई हैं जिनमें से एक में लालू यादव भी दिख रहे हैं। तेज प्रताप बच्ची को एक साथ कई गिफ्ट दे रहे हैं। एक अन्य तस्वीर में तेज प्रताप यादव ने कात्यायनी को गोद में उठा रखा है। तस्वीरों में वे बच्ची के साथ काफी कूल नजर आ रहे हैं। उन्होंने पोस्ट के साथ लिखा है- “बड़े पापा की लाडली बेटी, घर की सबसे प्यारी सी रानी होती है। I love you so much baby. ”

दरअसल अनुष्का यादव के साथ तस्वीरें वायरल होने के बाद तेज प्रताप यादव काफी मुश्किल में पड़ गए। उन्हें एक साथ पार्टी और परिवार से निकाल दिया गया। इन्हीं वजहों से उन्हें विधानसभा की सदस्यता से भी हाथ धोना पड़ा। विधानसभा चुनाव 2025 से पहले उन्होंने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाकर मैदान में उतड़ने का ऐलान कर दिया। वे महुआ से चुनाव भी लड़े जहां राजद ने मुकेश रोशन को टिकट दिया। भाई तेजस्वी यादव उनके खिलाफ(मुकेश रोशन के पक्ष में) महुआ में हेलीकॉप्टर से उतर गए। दोनों की हार हो गई और लोजपा आरवी के संजय सिंह ने बाजी मारी ली।