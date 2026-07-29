तेज प्रताप यादव रिहा हो गए, विधायक संदीप सौरव अब तक जेल में क्यों? देरी पर भड़की सीपीआई-माले
सीपीआई माले ने कहा कि नीट प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए जेजेडी प्रमुख तेज प्रताप यादव को रिहा कर दिया गया, जबकि विधायक संदीप सौरव समेत आइसा कार्यकर्ताओं और कई प्रदर्शकारियों को अब तक जेल में क्यों रखा गया है। बिहार सरकार आंदोलन से जुड़े केस वापस लेने का फैसला ले चुकी है।
नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हुए छात्र आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों की रिहाई का फैसला होने के बावजूद कई नेता अभी तक जेल से बाहर नहीं आए हैं। बिहार की पालीगंज सीट से सीपीआई माले के विधायक संदीप सौरव समेत लेफ्ट छात्र संगठन आइसा (AISA) के कुछ नेता अभी तक जेल में बंद हैं। उन्हें पटना में प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। उनकी अब तक रिहाई ना होने पर सीपीआई माले भड़क गई है। पार्टी ने बुधवार को आरोप लगाया कि केस वापस लेने के फैसले के बावजूद विधायक संदीप सौरव समेत कई प्रदर्शकारियों को अब भी पटना के बेउर सेंट्रल जेल में बंद रखा हुआ है।
माले नेताओं का कहना है कि जनशक्ति जनता दल (JJD) के प्रमुख तेज प्रताप यादव को मंगलवार देर शाम जेल से रिहा कर दिया गया। वहीं, आइसा समेत अन्य छात्र संगठनों के नेताओं समेत कई अन्य प्रदर्शनकारियों को अभी तक रिहा नहीं किया गया है।
विधायक संदीप सौरव को पटना में नीट पेपर लीक के खिलाफ 22 जुलाई को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में बीते शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया था।
विधायक सौरव के करीबी माने जाने वाले आइसा कार्यकर्ता नौशाद अहमद ने दावा किया कि उनकी ओर से सभी आवश्यक दस्तावेज अधिकारियों को सौंप दिए गए हैं। सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। हालांकि, विधायक अब भी जेल में हैं। समर्थक उनकी रिहाई का इंतजार कर रहे हैं।
सीपीआई माले की केंद्रीय समिति के सदस्य कुमार परवेज ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा कि बिहार सरकार के फैसले के बाद भी हमारे विधायक, आइसा कार्यकर्ताओं और जेल में बंद कई अन्य प्रदर्शनकारी छात्रों को रिहा नहीं किया गया है। अधिकारियों को इस प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए।
पुलिस ने रिहाई में देरी की क्या वजह बताई
पटना सेंट्रल की सिटी एसपी ममता कल्याणी ने कहा कि गिरफ्तार लोगों की रिहाई के लिए पुलिस की ओर से सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। सिटी एसपी की मानें तो अन्य कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने और प्रदर्शनकारियों की संख्या ज्यादा होने के चलते उनकी रिहाई में संभवतया देरी हो रही है।
तेज प्रताप यादव जेल से रिहा हो गए
बिहार के पूर्व मंत्री एवं जेजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को मंगलवार शाम जेल से रिहा कर दिया गया। बेऊर जेल से बाहर आने के बाद समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया था।
तेज प्रताप 25 जुलाई को बिहार बंद के दौरान पटना में छात्र आंदोलन के प्रदर्शन में गए थे। उन पर पुलिस पर हमले के लिए प्रदर्शकारियों को उकसाने का आरोप लगाया गया था। हालांकि, सरकार द्वारा आंदोलन से जुड़े सभी केस वापस लेने के फैसले के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया।
(पीटीआई के इनपुट के आधार पर)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
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जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।