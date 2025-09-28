अगर-मगर छोड़िए, मगरमच्छ पानी में घूमता है; तेजस्वी के महुआ से लड़ने पर बोले तेज प्रताप यादव

दरअसल पत्रकारों से बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि अगर तेजस्वी यादव महुआ से चुनाव लड़ें तो? इसपर तेज प्रताप यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव महुआ से चुनाव कभी नहीं लड़ेंगे। इसके बाद पत्रकार ने उनसे दोबारा पूछा कि अगर वो लड़ते हैं तो?

बिहार में कुछ ही दिनों बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। इस बीच तेज प्रताप यादव शनिवार को महुआ पहुंचे। वैशाली जिले का महुआ विधानसभा सीट चुनाव से पहले काफी चर्चा में है। दरअसल तेज प्रताप यादव पहले ही यह ऐलान कर चुके हैं कि वो महुआ से चुनाव लड़ सकते हैं। जाहिर है अगर ऐसा हुआ तो इस सीट पर जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है क्योंकि इस सीट से विधायक मुकेश रौशन राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव जीते थे। बहरहार महुआ में तेज प्रताप यादव ने महुआ विधानसभा सीट से तेजस्वी यादव के चुनाव लड़ने पर अपनी बात रखी है।

दरअसल पत्रकारों से बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि अगर तेजस्वी यादव महुआ से चुनाव लड़ें तो? इसपर तेज प्रताप यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव महुआ से चुनाव कभी नहीं लड़ेंगे। इसके बाद पत्रकार ने उनसे दोबारा पूछा कि अगर वो लड़ते हैं तो? तब इसपर तेज प्रताप यादव ने कहा, 'अगर-मगर को छोड़िए, उ सब पानी में घूमता है मगरमच्छ। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब तेज प्रताप यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव को उनका हमेशा आशीर्वाद रहेगा।

महुआ में तेज प्रताप यादव ने खराब सड़क को लेकर स्थानीय विधायक पर निशाना साधते हुए निकम्मा तक बता दिया। उन्होंने मुकेश रौशन पर विकास के नाम पर लूट का आरोप लगाया और कहा कि इस बार जनता उनको यहां धूल चटा देगी। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने महुआ के गोविंदपुर दुर्गा स्थान पहुंचे और माता के सामने माथा टेका। तेज प्रताप यादव महुआ हाजीपुर मार्ग के कन्हौली उनतहा से बाईपास होकर परसौनिया होते हुए डोगरा पहुंचे।