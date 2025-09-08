tej pratap yadav reacts on rajballabh controversial reactions on tejashwi yadav wife राजबल्लभ आपराधिक छवि के हैं, भाई की बीवी पर टिप्पणी करने वाले पूर्व विधायक पर बोले तेज प्रताप, Bihar Hindi News - Hindustan
राजबल्लभ आपराधिक छवि के हैं, भाई की बीवी पर टिप्पणी करने वाले पूर्व विधायक पर बोले तेज प्रताप

तेजस्वी यादव की पत्नी पर की गई टिप्पणी के सवाल पर तेज प्रताप यादव ने कहा राजबल्लभ यादव अपराधी छवि के लोग हैं। ऐसे लोगों का पतन होना तय है। राजबल्लभ को ऐसे ही बोल के कारण राजद से निकाला गया।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, मुजफ्फरपुरMon, 8 Sep 2025 07:52 AM
नवादा के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव ने हाल ही में लालू प्रसाद यादव की बहू और तेजस्वी यादव की पत्नी को लेकर विवादित बयान दिया था। राष्ट्रीय जनता दल के कई नेताओं ने पूर्व विधायक के बयान की निंदा की थी। अब लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यादव ने भी इसपर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेज प्रताप यादव ने राजबल्लभ को लेकर कहा कि वो आपराधिक छवि के हैं और वो उन्हें नहीं जानते।

पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने रविवार को मुजफ्फरपुर में पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव पर तीखी टिप्पणी की। तेज प्रताप यादव ने कहा कि अपराधी प्रवृति वाले ऐसे लोगों को मैं नहीं जानता। शहर के प्रभात सिनेमा चौक पर निजी कार्यक्रम में भाग लेने के बाद तेजप्रताप यादव बाबा गरीबनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे। हालांकि, चंद्रग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाने के कारण वे दर्शन नहीं कर पाए।

बाबा गरीबनाथ मंदिर पहुंचने पर मुख्य पुजारी विनय पाठक व अन्य पुजारियों ने तेजप्रताप का स्वागत किया। वहीं राजबल्लभ यादव द्वारा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पत्नी पर की गई टिप्पणी के सवाल पर तेजप्रताप यादव ने कहा राजबल्लभ यादव अपराधी छवि के लोग हैं। ऐसे लोगों का पतन होना तय है। राजबल्लभ को ऐसे ही बोल के कारण राजद से निकाला गया।

