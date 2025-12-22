इस तरीके का काम.., नीतीश के हिजाब खींचने पर क्या बोले तेजप्रताप यादव

Hindustan Hindi News
तेजप्रताप यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने क्या किया और क्य नहीं किया यह उनका मामला है, मैं इसपर ज्यादा कुछ नहीं करना चाहता हूं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने हिजाब खींच दिया वैसे नहीं करना चाहिए था। इस तरीके का काम उनको नहीं करना चाहिए था।

Dec 22, 2025 10:10 am ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
पटना में आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र देने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींचने को लेकर उठा विवाद अभी थमा नहीं है। अब जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेजप्रताप यादव ने भी इसपर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेजप्रताप यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तेजप्रताप यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने क्या किया और क्य नहीं किया यह उनका मामला है, मैं इसपर ज्यादा कुछ नहीं करना चाहता हूं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने हिजाब खींच दिया वैसे नहीं करना चाहिए था। इस तरीके का काम उनको नहीं करना चाहिए था।

आपको बता दें कि हाल ही में पटना में आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र देने के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वायरल वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि नियुक्ति पत्र देने के दौरान जब एक मुस्लिम महिला अपना नियुक्ति पत्र लेने सीएम के पास गईं तब सीएम ने महिला के हिजाब को लेकर पूछा कि यह क्या है। इसके बाद सीएम ने महिला के चेहरे से हिजाब खींच दिया था।

