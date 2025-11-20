नीतीश के शपथ ग्रहण पर आया तेज प्रताप का रिएक्शन; बेरोजगारी पर क्या बोले लालू के लाल

संक्षेप: नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की नई एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर आरजेडी सुप्रीमो लाला प्रसाद यादव के बड़े बेटे एवं जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया आई है।

बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण पर जनशक्ति जनता दल (JJD) के प्रमुख तेज प्रताप यादव का रिएक्शन आया है। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य कैबिनेट मंत्रियों को बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों पर भी बात की। बता दें कि तेज प्रताप ने हाल ही में एनडीए सरकार को अपना नैतिक समर्थन देने का ऐलान किया था, हालांकि उनकी पार्टी जेजेडी बिहार चुनाव 2025 में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। खुद तेज प्रताप महुआ विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आरजेडी और लालू परिवार से निष्कासित तेज प्रताप यादव ने गुरुवार शाम को सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए नीतीश और उनके मंत्रियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई। उम्मीद है कि बिहार की 14 करोड़ जनता के सपनों को पूरा करते हुए नीतीश के नेतृत्व में बिहार से पलायन, बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्याओं को दूर करने में बेहतर काम किया जाएगा और बिहार को विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा।

बता दें कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार को पटना के गांधी मैदान में आयोजित किया गया। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विभिन्न राज्योें के मुख्यमंत्री समेत देश भर से आए एनडीए के नेता मौजूद रहे। हालांकि, विपक्ष ने इस समारोह समारोह से दूरी बनाए रखी।