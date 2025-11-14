Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsTej Pratap Yadav reached strong room before Bihar result called Sunil Singh a useless man
काउंटिंग से पहले स्ट्रॉन्ग रूम पहुंचे तेज प्रताप यादव, सुनील सिंह को बताया- 'फालतू आदमी'

काउंटिंग से पहले स्ट्रॉन्ग रूम पहुंचे तेज प्रताप यादव, सुनील सिंह को बताया- 'फालतू आदमी'

संक्षेप: इस दौरान तेज प्रताप यादव ने राजद नेता सुनील कुमार सिंह के भड़काऊ बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। आरजेडी नेता ने चुनाव अधिकारियों को जनादेश से छेड़छाड़ करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी।

Fri, 14 Nov 2025 06:53 AMHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, पटना।
Bihar Election Results: बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना से ठीक पहले जनशक्ति जनता दल (JJD) के प्रमुख और महुआ सीट से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने पटना के राज नारायण कॉलेज स्थित स्ट्रॉन्ग रूम का निरीक्षण किया, जहां ईवीएम रखी गई हैं। स्ट्रॉन्ग रूम का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "मैंने स्ट्रॉन्ग रूम का निरीक्षण किया। व्यवस्थाएं अच्छी हैं।"

इस दौरान तेज प्रताप यादव ने राजद नेता सुनील कुमार सिंह के भड़काऊ बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। आरजेडी नेता ने चुनाव अधिकारियों को जनादेश से छेड़छाड़ करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी। तेज प्रताप ने सुनील सिंह को फालतू आदमी बताते हुए कहा, "वह एक फालतू आदमी है, जो वह बोलते हैं उसका कोई मतलब नहीं है।"

क्या था सुनील सिंह का विवादित बयान?

राजद नेता सुनील सिंह ने चुनाव अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर जनादेश से छेड़छाड़ करने का कोई प्रयास किया गया तो नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की सड़कों पर देखे गए वैसे ही दृश्य बिहार की सड़कों पर भी देखने को मिलेंगे। सुनील सिंह ने दावा किया था कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजद के कई उम्मीदवारों को जबरन हराया गया था और उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया था कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

इस भड़काऊ बयान के लिए सुनील सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 174, 353, 352, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(4) और 125 और आईटी अधिनियम की धारा 66 के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है।

बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना आज 14 नवंबर को होगी। इसी शाम विजेता की घोषणा होने के साथ ही लगभग एक महीने लंबा चुनावी अभियान समाप्त हो जाएगा। यह चुनाव विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद आयोजित होने वाला देश का पिछले दो दशकों में पहला विधानसभा चुनाव है। एक्जिट पोल्स में सत्तारूढ़ NDA के एक बार फिर सरकार बनाने की उम्मीद जताई गई है। 2020 के चुनाव में NDA को 125 सीटें और महागठबंधन (MGB) को 110 सीटें मिली थीं। इस बार महुआ सीट पर लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव (JJD) का मुकाबला राजद के वर्तमान विधायक मुकेश रौशन से है।

Tej Pratap Yadav
