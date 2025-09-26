Tej Pratap Yadav party symbol blackboard posters featuring five leaders photos तेज प्रताप यादव की नई पार्टी का चुनाव चिह्न ब्लैक बोर्ड, पोस्टर में किन 5 हस्तियों के फोटो?, Bihar Hindi News - Hindustan
तेज प्रताप यादव की नई पार्टी का चुनाव चिह्न ब्लैक बोर्ड, पोस्टर में किन 5 हस्तियों के फोटो?

तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल का चुनाव चिह्न ब्लैकबोर्ड रखा गया है। पार्टी के एक पोस्टर में तेज प्रताप ने 5 प्रमुख नेताओं के फोटो रखी है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। 

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाFri, 26 Sep 2025 11:48 AM
तेज प्रताप यादव की नई पार्टी का चुनाव चिह्न ब्लैक बोर्ड, पोस्टर में किन 5 हस्तियों के फोटो?

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और लालू परिवार से निकाले जाने के बाद बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल के नाम से नई पार्टी का गठन किया है। इसका चुनाव चिह्न ब्लैक बोर्ड है। बताया जा रहा है कि तेज प्रताप इसी पार्टी से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरेंगे। उन्होंने पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न का पोस्टर अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इसमें बिहार और देश भर की 5 प्रमुख हस्तियों की तस्वीरें भी शामिल हैं। यह पोस्टर सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है।

तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के पोस्टर में सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का फोटो लगा है। इसके बाद बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर है। तीसरे नंबर पर स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी विचारक राम मनोहर लोहिया का फोटो लगा है। उनके बाद लोकनायक जय प्रकाश नारायण और पांचवें नंबर पर जननायक कर्पूरी ठाकुर का फोटो है।

तेज प्रताप ने इस पोस्टर के जरिए संदेश देना चाहा है कि वह गांधीवादी नैतिक मूल्यों पर चलते हुए सामाजिक न्याय की जनकेंद्रित राजनीति में यकीन रखते हैं और पिछड़े, दलित और गरीब सहित समाज के सभी शोषित वर्गों को साथ लेकर चलते हैं। हालांकि, पोस्टर में तेज प्रताप के पिता लालू की तस्वीर नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वे आरजेडी से हटकर राजनीति करने जा रहे हैं।

बता दें कि अनुष्का यादव के साथ रिलेशनशिप का पोस्ट एवं फोटो सार्वजनिक होने के बाद तेज प्रताप यादव को पिता लालू ने अपने परिवार से बेदखल कर दिया था। उन्हें आरजेडी से भी 6 साल के लिए निष्कासित किया गया।

इसके बाद तेज प्रताप ने अपनी नई पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। वह वैशाली जिले की महुआ सीट से खुद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ अन्य सीटों पर भी अपनी पार्टी के कैंडिडेट उतार सकते हैं।