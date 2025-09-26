तेज प्रताप की पार्टी में लालू का फोटो नहीं, जन सुराज को स्कूल बैग के बाद जनशक्ति जनता दल को ब्लैकबोर्ड

राजद अध्यक्ष लालू यादव द्वारा परिवार और पार्टी से निकाले गए बेटे तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल को ब्लैकबोर्ड चुनाव चिह्न मिला है। सिंबल की जानकारी देने के लिए तेज प्रताप ने जो पोस्टर बनवाया, उसमें लालू का फोटो नहीं है।

बिहार में जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) बनाकर तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) को महुआ के अलावा दूसरी विधानसभा सीटों पर भी चुनौती देने को तैयार लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को चुनाव आयोग ने ब्लैकबोर्ड चुनाव चिह्न आवंटित कर दिया है। तेज प्रताप यादव समस्तीपुर जिले की हसनपुर सीट से विधायक हैं, लेकिन इस बार वैशाली जिले की महुआ सीट से लड़ने जा रहे हैं, जहां से 2015 के चुनाव में वो पहली बार जीते थे। तेज प्रताप इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। पार्टी सिंबल की जानकारी देने के लिए उन्होंने जो एक पोस्टर बनवाया, उसमें लालू का फोटो नहीं है। इससे पहले प्रशांत किशोर के नए दल जन सुराज पार्टी को स्कूल बैग चुनाव चिह्न मिला था।

तेज प्रताप यादव ने पार्टी के पोस्टर में महात्मा गांधी, भीमराव आंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर कुल पांच नेताओं का फोटो इस्तेमाल किया है। पोस्टर में दूसरे दल के नेताओं की फोटो लगाने को लेकर 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार में बवाल हुआ था। तब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) से टूटकर अकेले लड़े चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) अपने पोस्टर-बैनर में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो का इस्तेमाल कर रही थी।