कौन सी नौकरी देंगे खेसारी लाल, नाचने वाला? तेज प्रताप ने ली RJD के वादे पर चुटकी

संक्षेप: bihar election 2025 : तेज प्रताप यादव ने खेसारी लाल पर पर तंज कसा है। हाल के दिनों में नचनिया वाली टिप्पणी बिहार की सियासत में सुर्खियों में हैं।

bihar election 2025 : बिहार की सियासत इन दिनों दिलचस्प मोड़ पर है। चुनावी माहौल गरम है और नेताओं के बयान लगातार सुर्खियों में हैं। अब जनशक्ति जनता दल (JJD) के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने एनडीए के संकल्प पत्र 2025 और आरजेडी के नेता खेसारीलाल यादव दोनों पर बयान दिया है।

पटना में पत्रकारों से बात करते हुए तेज प्रताप यादव ने एनडीए के घोषणापत्र पर कहा, "ये तो चुनाव का मौसम है, सब अपना-अपना वादा करेंगे। देखते हैं, आखिर होता क्या है।" उन्होंने आगे आरजेडी के स्टार प्रचारक और छपरा से उम्मीदवार खेसारीलाल यादव के उस बयान पर भी निशाना साधा, जिसमें खेसारी ने बिहार में दो करोड़ नौकरियां देने की बात कही थी। तेज प्रताप ने हंसते हुए कहा, “खेसारीलाल कौन सी नौकरी देगा? नाचने वाला नौकरी देगा क्या?”

राहुल पर भी कर चुके हैं वार गौरतलब है कि तेज प्रताप यादव अपने बयानों से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया बयान पर जब जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने तीखा वार किया। पटना में मीडिया से बात करते हुए तेज प्रताप ने कहा, “राहुल गांधी छठ किए हैं क्या? उन्हें क्या पता छठ क्या होता है? जो आदमी हर वक्त विदेश भाग जाता है, उसे छठ मईया के पर्व का क्या ज्ञान होगा?”

दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को एक चुनावी रैली की थी और दिल्ली में यमुना के किनारे छठ पूजा के आयोजन का हवाला देते हुए कहा था कि एक तरफ यमुना नदी में गंदा पानी था और बगल में साफ पानी का तालाब बनाया गया था ताकि प्रधानमंत्री उसमें नहाकर ‘ड्रामा’ कर सकें, जबकि उन्हें छठ पूजा से कोई लेनादेना नहीं है।