बैलवा हमको संगठन से बाहर करवाया..; बिना नाम लिए तेज प्रताप यादव का RJD विधायक भाई वीरेंद्र पर हमला

लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और हसनपुर के विधायक तेज प्रताप यादव ने मंगलवार को मनेर में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने राजद के स्थानीय सांसद भाई वीरेंद्र पर जोरदार हमला किया। हालांकि, तेज प्रताप यादव ने बिना नाम लिए बगैर ही भाई वीरेंद्र पर टिप्पणी की और अपने संबोधन में उन्हें 'बैलवा' कह दिया। तेज प्रताप यादव ने यहां तक कह दिया कि बैलवा हमको संगठन से बाहर करवाया है।

तेज प्रताप यादव ने यहां लोगों के बीच कहा, ‘बैलवा बेलगाम घूम रहा है। उसको आपलोग नाथने का काम कीजिए। जैसे कृष्ण भगवान ने कालिया नाग को नाथा था उसी तरह से मनेर की महान जनता बैलवा को नाथने का काम करेगी। बैलवा हमको संगठन से बाहर करवा दिया। हमको संगठन से तुम बाहर करवा सकता है लेकिन जनता के दिल से नहीं निकाल सकते।’

तेज प्रताप ने महिनावां में टीम तेजप्रताप कार्यालय का उद्घाटन भी किया। तेज प्रताप ने मनेर विस क्षेत्र से नप मनेर के उप मुख्य पार्षद शंकर कुमार यादव को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया। तेज प्रताप ने मनेर में क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा भी की। बहरहाल आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले जब राजद विधायक भाई वीरेंद्र और मनेर के एक पंचायत सचिव के बीच बातचीत का ऑडियो सामने आया था तब उस वक्त भी तेज प्रताप यादव ने भाई वीरेंद्र को घेरा था।