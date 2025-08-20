tej pratap yadav on mla bhai virendra said bailwa got out me from rjd बैलवा हमको संगठन से बाहर करवाया..; बिना नाम लिए तेज प्रताप यादव का RJD विधायक भाई वीरेंद्र पर हमला, Bihar Hindi News - Hindustan
बैलवा हमको संगठन से बाहर करवाया..; बिना नाम लिए तेज प्रताप यादव का RJD विधायक भाई वीरेंद्र पर हमला

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटनाWed, 20 Aug 2025 09:34 AM
लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और हसनपुर के विधायक तेज प्रताप यादव ने मंगलवार को मनेर में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने राजद के स्थानीय सांसद भाई वीरेंद्र पर जोरदार हमला किया। हालांकि, तेज प्रताप यादव ने बिना नाम लिए बगैर ही भाई वीरेंद्र पर टिप्पणी की और अपने संबोधन में उन्हें 'बैलवा' कह दिया। तेज प्रताप यादव ने यहां तक कह दिया कि बैलवा हमको संगठन से बाहर करवाया है।

तेज प्रताप यादव ने यहां लोगों के बीच कहा, ‘बैलवा बेलगाम घूम रहा है। उसको आपलोग नाथने का काम कीजिए। जैसे कृष्ण भगवान ने कालिया नाग को नाथा था उसी तरह से मनेर की महान जनता बैलवा को नाथने का काम करेगी। बैलवा हमको संगठन से बाहर करवा दिया। हमको संगठन से तुम बाहर करवा सकता है लेकिन जनता के दिल से नहीं निकाल सकते।’

तेज प्रताप ने महिनावां में टीम तेजप्रताप कार्यालय का उद्घाटन भी किया। तेज प्रताप ने मनेर विस क्षेत्र से नप मनेर के उप मुख्य पार्षद शंकर कुमार यादव को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया। तेज प्रताप ने मनेर में क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा भी की। बहरहाल आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले जब राजद विधायक भाई वीरेंद्र और मनेर के एक पंचायत सचिव के बीच बातचीत का ऑडियो सामने आया था तब उस वक्त भी तेज प्रताप यादव ने भाई वीरेंद्र को घेरा था।

तेज प्रताप यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर कार्टून शेयर कर पूछा था, ‘ क्या RJD अपने विधायक भाई वीरेंद्र पर भी कार्रवाई करेगी, जिन्होंने बाबा साहेब आंबेडकर के आदर्शों के उल्ट SC-ST समाज के खिलाफ शर्मनाक टिप्पणी की, जान से मारने की धमकी दी। मुझे तो जयचंदों की साज़िश के तहत पार्टी से बाहर कर दिया गया…अब देखना है कि बवाल करने वालों पर भी पार्टी उतनी ही सख्ती दिखाएगी या नहीं? संविधान का सम्मान भाषणों में नहीं, आचरण में दिखना चाहिए।’

