तेज प्रताप यादव को जान का खतरा? थाने में केस, सम्राट चौधरी से भी मांगी सुरक्षा

संक्षेप:

जेजेडी प्रमुख तेज प्रताप यादव ने पटना के सचिवालय थाने में अपनी पार्टी के पूर्व प्रवक्ता संतोष रेणु यादव के खिलाफ धमकी देने का आरोप लगाते हए केस दर्ज कराया है। उन्होंने जान का खतरा बताते हुए गृह मंत्री सम्राट चौधरी से अतिरिक्त सुरक्षा की भी मांग की है।

Dec 26, 2025 08:15 am IST
जनशक्ति जनता दल (JJD) के अध्यक्ष एवं बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने खुद पर जान का खतरा बताया है। उनकी ओर से पटना के सचिवालय थाने में केस दर्ज कराया है। तेज प्रताप ने अपनी ही पार्टी के पूर्व प्रवक्ता संतोष रेणु यादव पर धमकी देने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने राज्य के डिप्टी सीएम एवं गृह मंत्री सम्राट चौधरी से भी सुरक्षा की गुहार लगाई है।

आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने गुरुवार को सचिवालय थाने में अपनी पार्टी जेजेडी के पूर्व पदाधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने संतोष रेणु यादव पर पार्टी की विचारधारा से अलग काम करने, धमकाने और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। पूर्व मंत्री ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। थानेदार ने बताया कि पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बता दें कि जेजेडी के प्रवक्ता रह चुके संतोष रेणु यादव को पिछले दिनों तेज प्रताप ने पद से हटा दिया था। इसके बाद संतोष ने जेजेडी से इस्तीफा दे दिया। जेजेडी चीफ ने संतोष रेणु पर बिहार पुलिस बहाली में दलाली करने का आरोप लगाते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की थी। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर जुबानी जंग छिड़ गई।

तेज प्रताप यादव ने संतोष रेणु को लीगल नोटिस भी भेजा था। इसके बाद संतोष ने जेजेडी चीफ पर जातिवादी राजनीति करने और कार्यकर्ताओं का अपमान करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने तेज प्रताप से कहा कि वह पैसे और पावर के अहंकार में आ गए हैं।

तेज ने सम्राट से मांगी सुरक्षा

रिपोर्ट्स के अनुसार, तेज प्रताप यादव ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से भी सुरक्षा की मांग की है। बताया जा रहा है कि उन्होंने गृह मंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें संतोष रेणु से लगातार धमकियां मिल रही हैं और राज्य सरकार अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराए।

