हथकड़ी में नामांकन; जेल से पर्चा भरने इस अंदाज में पहुंचे तेज प्रताप की पार्टी JJD के प्रत्याशी

संक्षेप: हथकड़ी पहने और भारी पुलिस सुरक्षा में नामांकन करने पहुंचे तेज प्रताप की पार्टी जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी धर्मेंद्र क्रांतिकारी चर्चा का विषय बन गए हैं। इस दौरान रोत हुए गाना भी गाया। धर्मेंद्र गोपालगंज की बरौली विधानसभा सीट से जेजेडी के प्रत्याशी हैं।

बिहार चुनाव की सरगर्मी के बीच गोपालगंज जिले की बरौली विधानसभा क्षेत्र में अनोखा मामला सामने आया। जब जेल में बंद धर्मेंद्र क्रांतिकारी हथकड़ी में नामांकन करने पहुंचा। तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। बरौली सीट से पार्टी का प्रत्याशी है। हथकड़ी पहने और भारी पुलिस सुरक्षा में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने निर्वाचन पदाधिकारी के सामने पर्चा जमा किया। धर्मेंद्र पर हत्या, अपहरण और रंगदारी सहित दो दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं।

इस दौरान धर्मेंद्र क्रांतिकारी भावुक हो गए और रोते हुए एक गीत भी गाया। जिसे देखने आए लोग हैरान रह गए। उनका कहना था कि जनता का समर्थन उनके साथ है और वो चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। प्रत्याशी ने सभी जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कीं, जिसमें शपथ पत्र दाखिल करना और जरूरी दस्तावेज जमा करना शामिल था। इस दौरान उसके समर्थक भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे।