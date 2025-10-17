Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsTej Pratap Yadav JJD candidate arrives from jail to file nomination in handcuffs
हथकड़ी में नामांकन; जेल से पर्चा भरने इस अंदाज में पहुंचे तेज प्रताप की पार्टी JJD के प्रत्याशी

हथकड़ी में नामांकन; जेल से पर्चा भरने इस अंदाज में पहुंचे तेज प्रताप की पार्टी JJD के प्रत्याशी

संक्षेप: हथकड़ी पहने और भारी पुलिस सुरक्षा में नामांकन करने पहुंचे तेज प्रताप की पार्टी जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी धर्मेंद्र क्रांतिकारी चर्चा का विषय बन गए हैं। इस दौरान रोत हुए गाना भी गाया। धर्मेंद्र गोपालगंज की बरौली विधानसभा सीट से जेजेडी के प्रत्याशी हैं।

Fri, 17 Oct 2025 11:30 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, गोपालगंज
share Share
Follow Us on

बिहार चुनाव की सरगर्मी के बीच गोपालगंज जिले की बरौली विधानसभा क्षेत्र में अनोखा मामला सामने आया। जब जेल में बंद धर्मेंद्र क्रांतिकारी हथकड़ी में नामांकन करने पहुंचा। तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। बरौली सीट से पार्टी का प्रत्याशी है। हथकड़ी पहने और भारी पुलिस सुरक्षा में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने निर्वाचन पदाधिकारी के सामने पर्चा जमा किया। धर्मेंद्र पर हत्या, अपहरण और रंगदारी सहित दो दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं।

इस दौरान धर्मेंद्र क्रांतिकारी भावुक हो गए और रोते हुए एक गीत भी गाया। जिसे देखने आए लोग हैरान रह गए। उनका कहना था कि जनता का समर्थन उनके साथ है और वो चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। प्रत्याशी ने सभी जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कीं, जिसमें शपथ पत्र दाखिल करना और जरूरी दस्तावेज जमा करना शामिल था। इस दौरान उसके समर्थक भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:तेजस्वी से पढ़ाई में आगे तेज प्रताप, 2.88 करोड़ की संपत्ति, 8 केस भी दर्ज
ये भी पढ़ें:कौन हैं तेज प्रताप की साली करिश्मा? लालू ने दिया टिकट,चुनाव आयोग से क्या कनेक्शन
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

तेज प्रताप यादव ने खुद महुआ की सीट से नामांकन दाखिल किया है। अब तक जनशक्ति जनला दल 21 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है। आपको बता दें बिहार चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आज (17 अक्टूबर) अंतिम दिन था।