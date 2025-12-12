तेज प्रताप यादव का बंगाल, यूपी चुनाव लड़ने का ऐलान; बिहार में JJD का खाता नहीं खुला, खुद भी हारे

संक्षेप: बिहार के पूर्व मंत्री एवं लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने आगामी पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश (यूपी) के विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उनकी पार्टी जेजेडी को बिहार चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था।

बिहार में विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल (JJD) का देश भर में विस्तार करने जा रहे हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तेज प्रताप ने कहा कि दोनों राज्यों में जेजेडी अपने प्रत्याशी उतारेगी। बंगाल में 2026 तो यूपी में 2027 में चुनाव होने वाले हैं। जेजेडी को बिहार चुनाव में एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने आज तक से बातचीत में शुक्रवार को अपनी आगामी रणनीति का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि वह जेजेडी का अन्य राज्यों में विस्तार करने जा रहे हैं। इसके लिए सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। यूपी और बंगाल में जेजेडी अपने उम्मीदवार उतारेगी।

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और लालू परिवार से निकाले जाने के बाद बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने इसी साल नई पार्टी बनाई थी। हाल ही में हुए बिहार चुनाव में उन्होंने कुछ सीटों पर प्रत्याशी उतारे। हालांकि, जेजेडी का खाता नहीं खुल पाया। तेज प्रताप खुद वैशाली जिले की महुआ सीट से चुनाव हार गए।