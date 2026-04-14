तेज प्रताप यादव करने लगे भविष्यवाणी, बिहार के नए सीएम पर ले लिया राम का नाम!
नीतीश कुमार के इस्तीफे पर जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुर्सी छोड़कर भाग रहे हैं। अगले मुख्यमंत्री के सवाल पर उन्होंने किसी राजनीतिक चेहरे के बजाय 'रामजी' का नाम लेकर सबको चौंका दिया। तेज प्रताप ने नीतीश कुमार के…
BIHAR BJP CM: बिहार की सियासत में आज एक युग का अंत हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे और नई सरकार के गठन की सुगबुगाहट के बीच हर कोई अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। इसी कड़ी में जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला। जब उनसे नीतीश के इस्तीफे को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “भगवान जाने उनके मन में क्या चल रहा है। दुनिया में लोग कुर्सी पाने के लिए परेशान रहते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, लेकिन यहाँ तो वे कुर्सी छोड़कर भाग रहे हैं।”
अगला मुख्यमंत्री कौन? तेज प्रताप बोले- रामजी
बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर चल रहे सस्पेंस पर जब पत्रकारों ने तेज प्रताप से पूछा कि अब प्रदेश की कमान कौन संभालेगा, तो उन्होंने अपने चिर-परिचित आध्यात्मिक अंदाज में जवाब दिया। तेज प्रताप ने किसी नेता का नाम लेने के बजाय कहा, “अगले मुख्यमंत्री रामजी होंगे।”उनके इस बयान ने सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। लोग इसके अलग-अलग मायने निकाल रहे हैं। कुछ इसे भाजपा की 'राम लहर' पर तंज मान रहे हैं, तो कुछ इसे राजनीति से उनकी विरक्ति के तौर पर देख रहे हैं।
"नीतीश की विदाई पर मनाएंगे पार्टी"
नीतीश कुमार के लगभग 20 साल के कार्यकाल और अब उनके सत्ता से हटने पर तेज प्रताप काफी खुश नजर आए। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि नीतीश कुमार की विदाई होने पर वे पार्टी देंगे। तेज प्रताप भले ही मजाकिया मूड में हों, लेकिन बिहार की जनता फिलहाल भारी असमंजस में है। एक तरफ जहाँ भाजपा अपना पहला मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, वहीं तेज प्रताप का 'रामजी' वाला बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।