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तेज प्रताप यादव राजनीति के जोकर, लालू के लाल पर भड़के शहजाद पूनावाला बोले- खानदारी चोर

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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राइज एंड फॉल सीजन-2 के विजेता शहजाद पूनावाला तेज प्रताप यादव पर भड़क गए हैं। शहजाद पूनावाला ने तेज प्रताप यादव को राजनीतिक जोकर कह दिया है। इतना ही नहीं पूनावाला ने जेजेडी सुप्रीमो तेज प्रताप यादव की पढ़ाई-लिखाई पर भी सवाल खड़े किए हैं।

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शहजाद पूनावाला और तेज प्रताप यादव (फाइल फोटो)

चर्चित रियलिटी शो राइज एंड फॉल सीजन-2 का विजेता बनने के बाद शहजाद पूनावाला तेज प्रताप यादव पर जमकर भड़के हैं। दरअसल इस शो का हिस्सा रह चुके तेज प्रताप यादव ने इससे पहले आरोप लगाया था शो में भी वोट चोरी हुई है और इसी वजह से शहजाद पूनावाला जीते हैं। जेजेडी सुप्रीमो की इन्हीं बातों पर अब शहजाद पूनावाला भड़क गए हैं। भड़के पूनावाला ने लालू प्रसाद यादव के लाल तेज प्रताप यादव को राजनीति का जोकर कहा है और इतना ही नहीं उन्होने उनके परिवार के सदस्यों पर चारा चोरी और नौकरी चोरी करने का भी आरोप लगाया है। यहां बता दें कि शहजाद पूनावाला ने इस शो में जीत हासिल करने के बाद इनाम के तौर पर मिली राशि को बिहार और असम के बाढ़ पीड़ितों को दान की है।

शहजाद पूनावाला ने अपने एक वीडियो के जरिए तेज प्रताप यादव को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। इस वीडियो शहजाद पूनावाला ने कहा, ‘जिनको मैं अपना भाई और मित्र समझता था उस तेज प्रताप यादव ने एक्स पर कहा कि ये जो मुझे जीत मिली है वो असल में वोट चोरी है। असल में गौतम गुलाटी को जीतना चाहिए था। फिर कुछ घंटों बाद तेज प्रताप यादव ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया और पलटी मार गए अपनी बात से। वैसे तो मैं चाहता नहीं था कि इस बात पर रिएक्ट करूं लेकिन वो कहते हैं ना कि राजनीति में कोई शेर होता है, कोई हुकूम का इक्का होता है, राजनीति के जोकर कहे जाते हैं तेज प्रताप। कितनी गंभीरता से उनको उनका परिवार लेता है या आरजेडी या बिहार की जनता लेती है यह सबको पता है।’

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'जिसके परिवार में खानदानी चोर हों'

इसके बाद शहजाद पूनावाला ने कहा, 'तेज प्रताप यादव को मेरी छोटी सी एक सलाह है। जिसके परिवार में खानदानी चोर हों, जो खुद वोट चोरी छोड़ो, बाकी चोरी करने में माहिर हों। चारा चोरी, जमीन चोरी, जॉब चोरी और इसमें तो आपके परिवार के लोग दोषी ठहराए भी गए हैं। ऐसे लोगों को तो चोरी के बारे में बोलना ही नहीं चाहिए। आपको शायद पता ही नहीं कि यह जो शो है इसमें खेल के जैसा है। इसलिए आप हर कदम मुझसे पूछ-पूछ कर उठाते थे। आपको तो बेसमेंट में जाने से इतना डर लगता था कि एक दिन आपने अपना बोरिया-बिस्तर बांधा औऱ निकल गए शो से।'

भड़के शहजाद पूनावाला ने आगे तेज प्रताप यादव की शिक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा, ‘तेज प्रताप यादव आपने जिंदगी में कभी कुछ पढ़ा-लिखा होता, आप शायद पांचवी-छठी कक्षा से ज्यादा पढ़े नहीं हैं। आपने पढ़ा होता तो आपको पता होता कि पिछले सीजन में जो विजेता थे..फाइनलिस्ट रूलर जो होते हैं वो एक-दूसरे को वोट करते हैं। आप तो इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। राजनीति के जोकर हैं। अगली बार पढ़-लिख कर आया करें। आपने ट्वीट को हटा लिया है यह अच्छी बात है। ये बात जरूर कहूंगा कि अगर मैं जीत गया तो आपको खुश होना चाहिए क्योंकि मैंने जीती हुई रकम बिहार, असम के बाढ़ पीड़ितों को दी है। आपने तो बिहार को लूटा। चारा चोरी कर के औऱ जॉब चोरी कर के। कभी दिल बड़ा कर के जो पैसा आपने और आपके परिवार ने लूटा है वो जाकर बिहार की जनता को दीजिए, थोड़ा तो दीजिए।’

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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