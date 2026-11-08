तेज प्रताप यादव राजनीति के जोकर, लालू के लाल पर भड़के शहजाद पूनावाला बोले- खानदारी चोर

राइज एंड फॉल सीजन-2 के विजेता शहजाद पूनावाला तेज प्रताप यादव पर भड़क गए हैं। शहजाद पूनावाला ने तेज प्रताप यादव को राजनीतिक जोकर कह दिया है। इतना ही नहीं पूनावाला ने जेजेडी सुप्रीमो तेज प्रताप यादव की पढ़ाई-लिखाई पर भी सवाल खड़े किए हैं।

चर्चित रियलिटी शो राइज एंड फॉल सीजन-2 का विजेता बनने के बाद शहजाद पूनावाला तेज प्रताप यादव पर जमकर भड़के हैं। दरअसल इस शो का हिस्सा रह चुके तेज प्रताप यादव ने इससे पहले आरोप लगाया था शो में भी वोट चोरी हुई है और इसी वजह से शहजाद पूनावाला जीते हैं। जेजेडी सुप्रीमो की इन्हीं बातों पर अब शहजाद पूनावाला भड़क गए हैं। भड़के पूनावाला ने लालू प्रसाद यादव के लाल तेज प्रताप यादव को राजनीति का जोकर कहा है और इतना ही नहीं उन्होने उनके परिवार के सदस्यों पर चारा चोरी और नौकरी चोरी करने का भी आरोप लगाया है। यहां बता दें कि शहजाद पूनावाला ने इस शो में जीत हासिल करने के बाद इनाम के तौर पर मिली राशि को बिहार और असम के बाढ़ पीड़ितों को दान की है।

शहजाद पूनावाला ने अपने एक वीडियो के जरिए तेज प्रताप यादव को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। इस वीडियो शहजाद पूनावाला ने कहा, ‘जिनको मैं अपना भाई और मित्र समझता था उस तेज प्रताप यादव ने एक्स पर कहा कि ये जो मुझे जीत मिली है वो असल में वोट चोरी है। असल में गौतम गुलाटी को जीतना चाहिए था। फिर कुछ घंटों बाद तेज प्रताप यादव ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया और पलटी मार गए अपनी बात से। वैसे तो मैं चाहता नहीं था कि इस बात पर रिएक्ट करूं लेकिन वो कहते हैं ना कि राजनीति में कोई शेर होता है, कोई हुकूम का इक्का होता है, राजनीति के जोकर कहे जाते हैं तेज प्रताप। कितनी गंभीरता से उनको उनका परिवार लेता है या आरजेडी या बिहार की जनता लेती है यह सबको पता है।’

'जिसके परिवार में खानदानी चोर हों' इसके बाद शहजाद पूनावाला ने कहा, 'तेज प्रताप यादव को मेरी छोटी सी एक सलाह है। जिसके परिवार में खानदानी चोर हों, जो खुद वोट चोरी छोड़ो, बाकी चोरी करने में माहिर हों। चारा चोरी, जमीन चोरी, जॉब चोरी और इसमें तो आपके परिवार के लोग दोषी ठहराए भी गए हैं। ऐसे लोगों को तो चोरी के बारे में बोलना ही नहीं चाहिए। आपको शायद पता ही नहीं कि यह जो शो है इसमें खेल के जैसा है। इसलिए आप हर कदम मुझसे पूछ-पूछ कर उठाते थे। आपको तो बेसमेंट में जाने से इतना डर लगता था कि एक दिन आपने अपना बोरिया-बिस्तर बांधा औऱ निकल गए शो से।'