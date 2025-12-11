लालू-तेजस्वी की मुश्किलें और बढ़ाएंगे तेज प्रताप यादव, अब छेड़ दिया नया अभियान

संक्षेप: तेज प्रताप की पार्टी की सदस्यता अभियान का ऐलान कर दिया गया है। इससे तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि तेज प्रताप राजद के बेस वोट बैंक लालू प्रसाद यादव की विरासत में ही बंटवारा करेंगे।

लालू परिवार और राष्ट्रीय जनता दल(राजद) से निकाले जाने के बाद नीतीश सरकार में दो बार मंत्री रहे तेज प्रताप यादव ने अपनी अलग राजनैतिक पार्टी जनशक्ति जनता दल(जेजेडी) का गठन कर लिया। अब वे अपनी पार्टी के विस्तार में जुट गए हैं। पार्टी की सदस्यता अभियान का ऐलान कर दिया गया है। इससे तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि तेज प्रताप राजद के बेस वोट बैंक लालू प्रसाद यादव की विरासत में ही बंटवारा करेंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गुरुवार को तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सदस्यता अभियान की जानकारी दी। 12 दिसम्बर शुक्रवार को उनके सरकारी आवास 26 एम स्ट्रैंड रोड से अभियान की शुरुआत होगी। इसके लिए दोपहर 1 बजे का समय तय किया गया है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि जनशक्ति जनता दल द्वारा महा सदस्यता अभियान(2025-28) की शुरुआत होने जा रही है। आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में जनशक्ति जनता दल से जुड़े, ताकि संगठन की शक्ति से राज्य को एक नई दिशा और मजबूती मिल सके। जनशक्ति जनता दल का यह महा सदस्यता अभियान सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि परिवार का विस्तार और एक वैचारिक आंदोलन भी है।