Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsTej Pratap Yadav ill ultrasound given fluids admitted to emergency room for two hour
तेज प्रताप यादव बीमार, पानी चढ़ाया गया; अस्पताल में 2 घंटे भर्ती रहने के बाद मिली छुट्टी

तेज प्रताप यादव बीमार, पानी चढ़ाया गया; अस्पताल में 2 घंटे भर्ती रहने के बाद मिली छुट्टी

संक्षेप:

पेट में काफी तेज दर्द की शिकायत के बाद तेजप्रताप क एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर इलाज शुरू किया। उनके पेट का अल्ट्रासाउंड भी कराया गया। जांच के बाद उन्हें पानी चढ़ाया गया।

Dec 31, 2025 02:49 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

लालू यादव के बड़े बेटे और नीतीश सरकार में दो बार मंत्री रहे तेजप्रताप यादव की तबीयत बिगड़ गई है। पेट दर्द की शिकायत के बाद उन्हें इमर्जेंसी में भर्ती कराया गया जहां करीब 2 घंटे तक इलाज चला। जानकारी के मुताबिक उन्हें पानी भी चढ़ाया गया। हालत में सुधार होने के बाद अस्ताल से उन्हें छुट्टी दे दी गई है। वे अपने आवास पर आराम कर रहे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

समाचार चैनल न्यूज18 के मुताबिक मंगलवार की देर रात को तेजप्रताप यादव की तबीयत खराब हो गई है। पेट में काफी तेज दर्द की शिकायत के बाद उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर इलाज शुरू किया। जानकारी के मुताबिक उनके पेट का अल्ट्रासाउंड भी कराया गया। जांच करने के बाद उन्हें पानी चढ़ाया गया। करीब 2 घंटे तक इमरजेंसी वा्र्ड में भर्ती कर उनका इलाज किया गया। स्थिति में सुधार होने के बाद उन्हें आवास जाने की इच्छा जताई। डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। फिलहाल वह अपने आवास पर आराम कर रहे हैं।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Tej Pratap Yadav Lalu Yadav
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।