Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsTej Pratap Yadav house bursting firecracker Diwali like celebration after Chura Dahi Bhoj success
लाओ रे, जलाओ पटाखा; चूड़ा-दही भोज की सफलता पर तेज प्रताप के आवास में मनी दिवाली

लाओ रे, जलाओ पटाखा; चूड़ा-दही भोज की सफलता पर तेज प्रताप के आवास में मनी दिवाली

संक्षेप:

तेज प्रताप यादव के आवास पर चूड़ा-दही भोज की सफलता के बाद आतिशबाजी की गई। गुरुवार शाम को पटाखे छोड़कर तेज प्रताप और उनके समर्थकों ने जश्न मनाया।

Jan 15, 2026 09:50 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

मकर संक्रांति के मौके पर बिहार के सियासी गलियारों में जनशक्ति जनता दल (JJD) के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। उन्होंने अपने आवास पर 14 जनवरी को दही-चूड़ा भोज का आयोजन किया, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं ने शिरकत की। इस भोज की सफलता पर तेज प्रताप के आवास पर दिवाली जैसा माहौल देखा गया। दिनभर चले इस कार्यक्रम के बाद रात में जेजेडी अध्यक्ष ने पटाखे मंगाए और आतिशबाजी कर जश्न मनाया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दही-चूड़ा भोज की तरह तेज प्रताप के आवास पर हुई आतिशबाजी की भी राजनीतिक गलियारे में चर्चा हो रही है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें तेज प्रताप सोफे पर बैठे हुए हैं और उनके सामने पटाखे जलाए जा रहे हैं। इस आतिशबाजी से साफ झलक रहा है कि मकर संक्रांति पर हुए कार्यक्रम से तेज प्रताप और जेजेडी समर्थक का जोश हाई हो गया है।

राज्यपाल, लालू समेत कई नेताओं ने की शिरकत

तेज प्रताप यादव के पटना स्थित आवास पर बुधवार को आयोजित दही-चूड़ा भोज में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी, रालोजपा प्रमुख पशुपति कुमार पारस समेत कई नेता पहुंचे। उनके पिता एवं राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी इसमें शिरकत की। लालू ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को आशीर्वाद दिया और कहा कि उनसे कोई नाराजगी नहीं है।

हालांकि, तेज प्रताप के छोटे भाई एवं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। तेज प्रताप ने अपने पूरे परिवार को आमंत्रित किया था। वह खुद कार्यक्रम से एक दिन पहले राबड़ी आवास पहुंचकर निमंत्रण देने गए थे।

ये भी पढ़ें:माताजी भी आएंगी, सवाल सुनते ही तेज प्रताप ने महिला पत्रकार को ओढ़ा दिया शॉल

दही-चूड़ा भोज की सफलता से गदगद तेज प्रताप ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि मकर संक्रांति से नई शुरुआत होने जा रही है। आने वाले दिनों में वह बिहार यात्रा पर निकलेंगे। उन्होंने तेजस्वी को आरजेडी का अपनी पार्टी जेजेडी में विलय करने का ऑफर भी दे दिया। साथ ही कहा कि जेजेडी ही लालू की असली पार्टी है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Tej Pratap Yadav Bihar Politics Makar Sankranti अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।