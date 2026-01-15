लाओ रे, जलाओ पटाखा; चूड़ा-दही भोज की सफलता पर तेज प्रताप के आवास में मनी दिवाली

संक्षेप: तेज प्रताप यादव के आवास पर चूड़ा-दही भोज की सफलता के बाद आतिशबाजी की गई। गुरुवार शाम को पटाखे छोड़कर तेज प्रताप और उनके समर्थकों ने जश्न मनाया।

मकर संक्रांति के मौके पर बिहार के सियासी गलियारों में जनशक्ति जनता दल (JJD) के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। उन्होंने अपने आवास पर 14 जनवरी को दही-चूड़ा भोज का आयोजन किया, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं ने शिरकत की। इस भोज की सफलता पर तेज प्रताप के आवास पर दिवाली जैसा माहौल देखा गया। दिनभर चले इस कार्यक्रम के बाद रात में जेजेडी अध्यक्ष ने पटाखे मंगाए और आतिशबाजी कर जश्न मनाया।

दही-चूड़ा भोज की तरह तेज प्रताप के आवास पर हुई आतिशबाजी की भी राजनीतिक गलियारे में चर्चा हो रही है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें तेज प्रताप सोफे पर बैठे हुए हैं और उनके सामने पटाखे जलाए जा रहे हैं। इस आतिशबाजी से साफ झलक रहा है कि मकर संक्रांति पर हुए कार्यक्रम से तेज प्रताप और जेजेडी समर्थक का जोश हाई हो गया है।

राज्यपाल, लालू समेत कई नेताओं ने की शिरकत तेज प्रताप यादव के पटना स्थित आवास पर बुधवार को आयोजित दही-चूड़ा भोज में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी, रालोजपा प्रमुख पशुपति कुमार पारस समेत कई नेता पहुंचे। उनके पिता एवं राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी इसमें शिरकत की। लालू ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को आशीर्वाद दिया और कहा कि उनसे कोई नाराजगी नहीं है।

हालांकि, तेज प्रताप के छोटे भाई एवं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। तेज प्रताप ने अपने पूरे परिवार को आमंत्रित किया था। वह खुद कार्यक्रम से एक दिन पहले राबड़ी आवास पहुंचकर निमंत्रण देने गए थे।