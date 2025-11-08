तेज प्रताप को Y प्लस सिक्योरिटी, बिहार चुनाव के बीच गृह मंत्रालय ने किया बड़ा फैसला

बिहार चुनाव के बीच तेज प्रताप यादव को लेकर बड़ा फैसला आया है। तेज प्रताप यादव को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बाबत आदेश दिया है। अब सीआरपीएफ की सुरक्षा टीम तेज प्रताप को प्रोटेक्शन देगी। लालू यादव द्वारा परिवार और पार्टी से बेदखल किए जाने के बाद तेज प्रताप ने जनशक्ति जनता दल नाम से अपनी पार्टी बनाई है। बिहार चुनाव में तेज प्रताप महुआ सीट से उम्मीदवार हैं।



जानकारी के मुताबिक हाल ही में सुरक्षा एजेंसियों ने तेज प्रताप यादव की सिक्योरिटी को लेकर एक रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। एक बयान में तेज प्रताप ने यहां तक कहा था कि बिहार के हालात ऐसे हैं कि कब कहां हमला हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्होंने केंद्र सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी की थी।



कैसी होती है Y-Plus कैटेगरी सुरक्षा

वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा में जिम्मेदारी सीआरपीएफ के जवान संभालते हैं। इस सुरक्षा के तहत पुलिस के 11 कमांडो तैनात किए जाते हैं। इसमें पुलिस के पांच स्टैटिक जवान वीआईपी की सुरक्षा के लिए उनके घर और आसपास रहते हैं। वहीं, छह पीएसओ तीन शिफ्ट में सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हैं।



जेजेपी पर क्या बोले तेजस्वी

जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने हाल ही में कहा था कि चुनाव के बाद उनकी पार्टी एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरेगी। उनकी पार्टी राज्य में 44 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तेज प्रताप ने ‘पीटीआई-वीडियो’ से बातचीत में कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि महुआ की जनता एक बार फिर मुझे आशीर्वाद देगी। क्यों नहीं देगी? मैंने उनके लिए काम किया है और वे इसे जानते हैं।