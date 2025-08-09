लालू परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव का पहला रक्षाबंधन, किससे बंधवाई राखी?

बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने पटना में अपने आवास पर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। लालू परिवार से बेदखल होने के बाद उनकी यह पहली राखी है।

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और लालू परिवार से निकाले जाने के बाद अलग रह रहे तेज प्रताप यादव ने रक्षाबंधन मनाया। लालू के बड़े बेटे ने अपनी मौसेरी बहन से राखी बंधवाई। इनका नाम पिंकी कुमारी है। इसका फोटो तेज प्रताप ने खुद सोशल मीडिया पर साझा किया है। बता दें कि तेज प्रताप की मीसा भारती, रोहिणी आचार्या समेत 7 बहनें हैं। हर साल वह अपनी बहनों के साथ रक्षाबंधन मनाते रहे हैं। इस बार हेमा, रागिनी समेत कुछ बहनों ने उन्हें पोस्ट से राखियां भेजी हैं।

तेज प्रताप ने शनिवार को अपने एक्स अकाउंट पर रक्षाबंधन की तस्वीरें पोस्ट कीं। उन्होंने लिखा, “आज रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर मेरी मौसेरी बहन डॉक्टर पिंकी दीदी ने मुझे राखी बांधी। मेरी ओर से मेरी बहन पिंकी कुमारी को धन्यवाद एवं आभार।”

एक अन्य पोस्ट में तेज प्रताप ने अपनी सात में से चार बहनों की तस्वीरें शेयर की हैं। उन्होंने अपनी बहनों से वीडियो कॉल पर बात की और लिखा, “आज रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर हेमा दीदी, रागिनी दीदी, चंदा दीदी और अनुष्का दीदी ने मुझे राखियां भेजी हैं। इसके लिए मेरी सभी दीदी को धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं। साथ ही आप समस्त देशवासियों को भी राखी के इस पावन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं।”