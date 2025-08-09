Tej Pratap Yadav first Raksha bandhan after expelled from Lalu family who tied Rakhi लालू परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव का पहला रक्षाबंधन, किससे बंधवाई राखी?, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsTej Pratap Yadav first Raksha bandhan after expelled from Lalu family who tied Rakhi

लालू परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव का पहला रक्षाबंधन, किससे बंधवाई राखी?

बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने पटना में अपने आवास पर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। लालू परिवार से बेदखल होने के बाद उनकी यह पहली राखी है। 

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSat, 9 Aug 2025 02:31 PM
share Share
Follow Us on
लालू परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव का पहला रक्षाबंधन, किससे बंधवाई राखी?

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और लालू परिवार से निकाले जाने के बाद अलग रह रहे तेज प्रताप यादव ने रक्षाबंधन मनाया। लालू के बड़े बेटे ने अपनी मौसेरी बहन से राखी बंधवाई। इनका नाम पिंकी कुमारी है। इसका फोटो तेज प्रताप ने खुद सोशल मीडिया पर साझा किया है। बता दें कि तेज प्रताप की मीसा भारती, रोहिणी आचार्या समेत 7 बहनें हैं। हर साल वह अपनी बहनों के साथ रक्षाबंधन मनाते रहे हैं। इस बार हेमा, रागिनी समेत कुछ बहनों ने उन्हें पोस्ट से राखियां भेजी हैं।

तेज प्रताप ने शनिवार को अपने एक्स अकाउंट पर रक्षाबंधन की तस्वीरें पोस्ट कीं। उन्होंने लिखा, “आज रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर मेरी मौसेरी बहन डॉक्टर पिंकी दीदी ने मुझे राखी बांधी। मेरी ओर से मेरी बहन पिंकी कुमारी को धन्यवाद एवं आभार।”

एक अन्य पोस्ट में तेज प्रताप ने अपनी सात में से चार बहनों की तस्वीरें शेयर की हैं। उन्होंने अपनी बहनों से वीडियो कॉल पर बात की और लिखा, “आज रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर हेमा दीदी, रागिनी दीदी, चंदा दीदी और अनुष्का दीदी ने मुझे राखियां भेजी हैं। इसके लिए मेरी सभी दीदी को धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं। साथ ही आप समस्त देशवासियों को भी राखी के इस पावन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं।”

तेजस्वी यादव ने दिल्ली मनाया रक्षाबंधन

तेज प्रताप के छोटे भाई एवं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दिल्ली में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। तेजस्वी दो दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के घर इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने राष्ट्रीय राजधानी गए थे। इसके बाद से वे दिल्ली में ही हैं। मीसा भारती, हेमा समेत अन्य बहनें दिल्ली-एनसीआर में ही रहती हैं।