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फादर्स डे पर तेज प्रताप यादव ने लालू-राबड़ी संग कटा केट, बोले- पिता जीवन की सबसे बड़ी ताकत

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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तेज प्रताप ने कहा है कि पिता वह अनमोल छाया हैं जो अपने बच्चों की खुशियों के लिए हर कठिनाई सह लेते हैं। स्वयं संघर्ष करते हैं, लेकिन अपने परिवार को हमेशा सुरक्षित और खुश रखने का प्रयास करते हैं।

फादर्स डे पर तेज प्रताप यादव ने लालू-राबड़ी संग कटा केट, बोले- पिता जीवन की सबसे बड़ी ताकत

Tej Pratap Yadav on Fathers Day: फादर्ड डे पर पूर्व बिहार सीएम लालू यादव और राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भावुक पोस्ट किया है। नीतीश सरकार में मंत्री रहे और राजद से निकाले जाने के बाद जनशक्ति जनता दल बनाकर राजनीति करने वाले तेज प्रताप ने अपने माता पिता से मुलाकात की। तेज प्रताप ने इस मौके पर उनके साथ केक काटकर सेलेब्रेट किया और सोशल मीडिया पर इसका फोटो भी शेयर किया। उन्होंने पिता के लिए हार्ट का इमोजी भी लगाया है।

अपने फेसबुक पेज पर तेज प्रताप ने लिखा है कि पिता वह अनमोल छाया हैं जो अपने बच्चों की खुशियों के लिए हर कठिनाई सह लेते हैं। वे स्वयं संघर्ष करते हैं, लेकिन अपने परिवार को हमेशा सुरक्षित और खुश रखने का प्रयास करते हैं। उनके संस्कार, उनका प्रेम और उनका आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है।

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तेज प्रताप यादव ने कहा है कि फादर्स डे के इस पावन अवसर पर मैं अपने पिता को नमन करता हूँ और उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं सुखमय जीवन की कामना करता हूँ। हैप्पी फादर्स डे! ❤️🙏🏻पिता का साथ जीवन की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है।

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पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद भी तेज प्रताप यादव अपने माता पिता से अक्सर मिलते रहते हैं। उनके जन्मदिन पर जाकर मुलाकात करते हैं। तेज प्रताप यादव ने जनवरी महीने में मकर संक्रांति पर चुड़ा दही भोज का आयोजन किया तो पूरे परिवार को जाकर न्योता दिया था। लालू यादव तेज प्रताप के आवास पर पहुंचे और बेटे को आशीर्वाद दिया। भाई तेजस्वी के बेटे और बेटी के जन्मदिन पर भी तेज प्रताप उनके पास पहुंचे।

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तेज प्रताप यादव को लालू ने तब परिवार और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जब अनुष्का यादव के साथ उनकी तस्वीर वायरल हुई। पहले से ऐश्वर्या राय के साथ शादी रचा चुके तेज प्रताप के अनुष्का से रिश्ते को परिवार ने नहीं स्वीकारा। तबसे परिवार से वह बाहर हो गए। तेज प्रताप को राजद से भी निकाल दिया गया।

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तेज प्रताप अनुष्का को लेकर फिर से चर्चा में हैं। अनुष्का के भाई आकाश यादव ने तेज प्रताप के खिलाफ पाटलिपुत्र थाने में केस दर्ज कराया है। उन्होंने तेज प्रताप पर उनके घर में घुसकर हंगामा करने और भांजी उज्जैनी को अगवा कराने की धमकी देने का आरोप लगाया है। तेज प्रताप ने भी आकाश यादव और उनके परिवार के सदस्यों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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