फादर्स डे पर तेज प्रताप यादव ने लालू-राबड़ी संग कटा केट, बोले- पिता जीवन की सबसे बड़ी ताकत

तेज प्रताप ने कहा है कि पिता वह अनमोल छाया हैं जो अपने बच्चों की खुशियों के लिए हर कठिनाई सह लेते हैं। स्वयं संघर्ष करते हैं, लेकिन अपने परिवार को हमेशा सुरक्षित और खुश रखने का प्रयास करते हैं।

Tej Pratap Yadav on Fathers Day: फादर्ड डे पर पूर्व बिहार सीएम लालू यादव और राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भावुक पोस्ट किया है। नीतीश सरकार में मंत्री रहे और राजद से निकाले जाने के बाद जनशक्ति जनता दल बनाकर राजनीति करने वाले तेज प्रताप ने अपने माता पिता से मुलाकात की। तेज प्रताप ने इस मौके पर उनके साथ केक काटकर सेलेब्रेट किया और सोशल मीडिया पर इसका फोटो भी शेयर किया। उन्होंने पिता के लिए हार्ट का इमोजी भी लगाया है।

अपने फेसबुक पेज पर तेज प्रताप ने लिखा है कि पिता वह अनमोल छाया हैं जो अपने बच्चों की खुशियों के लिए हर कठिनाई सह लेते हैं। वे स्वयं संघर्ष करते हैं, लेकिन अपने परिवार को हमेशा सुरक्षित और खुश रखने का प्रयास करते हैं। उनके संस्कार, उनका प्रेम और उनका आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है।

तेज प्रताप यादव ने कहा है कि फादर्स डे के इस पावन अवसर पर मैं अपने पिता को नमन करता हूँ और उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं सुखमय जीवन की कामना करता हूँ। हैप्पी फादर्स डे! ❤️🙏🏻पिता का साथ जीवन की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है।

पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद भी तेज प्रताप यादव अपने माता पिता से अक्सर मिलते रहते हैं। उनके जन्मदिन पर जाकर मुलाकात करते हैं। तेज प्रताप यादव ने जनवरी महीने में मकर संक्रांति पर चुड़ा दही भोज का आयोजन किया तो पूरे परिवार को जाकर न्योता दिया था। लालू यादव तेज प्रताप के आवास पर पहुंचे और बेटे को आशीर्वाद दिया। भाई तेजस्वी के बेटे और बेटी के जन्मदिन पर भी तेज प्रताप उनके पास पहुंचे।

तेज प्रताप यादव को लालू ने तब परिवार और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जब अनुष्का यादव के साथ उनकी तस्वीर वायरल हुई। पहले से ऐश्वर्या राय के साथ शादी रचा चुके तेज प्रताप के अनुष्का से रिश्ते को परिवार ने नहीं स्वीकारा। तबसे परिवार से वह बाहर हो गए। तेज प्रताप को राजद से भी निकाल दिया गया।