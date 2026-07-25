बांकीपुर में प्रशांत किशोर को तेज प्रताप यादव का समर्थन, RJD को भी जन सुराज के साथ आने को कहा
जेजेडी प्रमुख तेज प्रताप यादव ने बिहार की बांकीपुर सीट पर उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर को समर्थन देने का ऐलान किया है। उन्होंने लालू-तेजस्वी की पार्टी आरजेडी की कैंडिडेट रेखा गुप्ता को भी उनके साथ आने की अपील की है।
बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर को जनशक्ति जनता दल (JJD) का समर्थन मिल गया है। जेजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने पीके को उपचुनाव में समर्थन देने का ऐलान किया। उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद एवं छोटे भाई तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की बांकीपुर में कैंडिडेट रेखा गुप्ता से भी पीके के साथ आने की अपील की है। बता दें कि बांकीपुर से जेजेडी की उम्मीदवार वीणा मानवी उर्फ वीना मांडवी का नामांकन रद्द हो गया था, जिसके बाद तेज प्रताप की पार्टी मुकाबले से बाहर हो गई।
बिहार के पूर्व मंत्री एवं जेजेडी के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि हम चाहते हैं कि बांकीपुर में सही लोग चुनकर आएं। लोगों के साथ न्याय हो। बांकीपुर में आरजेडी की कैंडिडेट भी खड़ी हैं। हम तो चाहते हैं कि आरजेडी की रेखा गुप्ता हैं वो भी (प्रशांत किशोर को) सपोर्ट करें।
प्रशांत किशोर को बीजेपी से मिल रहे झटके, तेज प्रताप ने दिया सहारा
बांकीपुर सीट पर उपचुनाव से पहले भाजपा, प्रशांत किशोर को झटके पर झटके दे रही है। बीते कुछ दिनों के भीतर जन सुराज पार्टी के कई नेता टूटकर भाजपा में चले गए। इनमें केसी सिन्हा, चेतना झांब समेत दर्जनों नेता शामिल हैं। भाजपा से मिल रहे झटकों के बीच पीके को तेज प्रताप ने नैतिक समर्थन देकर सहारा दिया है।
वीणा मानवी का नामांकन हुआ था रद्द
तेज प्रताप यादव ने सामाजिक कार्यकर्ता वीणा मानवी को बांकीपुर उपचुनाव में टिकट दिया था। वीणा ने 13 जुलाई को नामांकन भी कर दिया था। हालांकि, चुनाव आयोग की स्क्रूटनी में उनका पर्चा खारिज हो गया, जिससे वह मुकाबले से बाहर हो गईं। इसके बाद से सवाल उठ रहे थे कि बांकीपुर में तेज प्रताप किस कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे।
तीन दिन पहले जेजेडी प्रमुख ने कहा था कि वह पार्टी के नेताओं के साथ विचार-विमर्श करके इस पर फैसला लेंगे। इसके बाद उन्होंने जन सुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर को समर्थन देने का ऐलान किया। फिलहाल इस पर जन सुराज पार्टी का कोई बयान सामने नहीं आया है।
बांकीपुर में 30 जुलाई को मतदान, त्रिकोणीय मुकाबले के आसार
पटना शहर की बांकीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को वोटिंग होगी। मतगणना की तारीख 3 अगस्त है। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना जताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद मैदान में उतरे हैं। वहीं भाजपा से युवा चेहरे नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा गया है। इनके अलावा, महागठबंधन से आरजेडी की रेखा गुप्ता मैदान में हैं, जो पहले भी इस सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं।
बांकीपुर विधानसभा सीट को भाजपा का गढ़ माना जाता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इस सीट से पांच बार लगातार विधायक रहे। उनके राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हुई, जिस पर उपचुनाव हो रहे हैं। नितिन नवीन के प्रभाव क्षेत्र वाली इस सीट पर बीजेपी को प्रशांत किशोर और आरजेडी से टक्कर मिल रही है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।