नीतीश सेतु पर पॉलिक्स में तेजस्वी के बाद तेज प्रताप भी कूदे, छोटे से अलग बड़े भाई की डिमांड
तेज प्रताप यादव ने कच्ची दरगाह-बिदुपुर नीतीश सेतु का नाम लालू यादव के नाम पर करने की मांग की है। वहीं, तेजस्वी यादव का कहना है कि इसका नामाकरण स्वतंत्रता सेनानी अक्षयवट राय के नाम पर किया जाए।
Nitish Setu Politics: कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर सिक्स लेने नीतीश सेतु पर सियासी घमासान तेज होती ही जा रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव मैदान में उतर गए हैं। हालांकि इस मुद्दे पर दोनों की राहें अलग हैं। 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैशाली दौरे के दौरान इस पुल का लोकार्पण करने वाले हैं। इस पुल के बन जाने से पटना जाना और आसान हो जाएगा और जाम की समस्या से काफी निजात मिलेगी।
तेजस्वी यादव पहले से ही नीतीश कुमार के नाम पर पुल को डेडिकेट करने पर बयान दे रहे हैं। अब तेज प्रताप यादव का भी इस मुद्दे पर खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होने साफ कहा है कि पुल का नाम उनके पिता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के नाम पर होना चाहिए। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि बिहार किनके वजह से जाना जाता है यह देश भर के लोग जानते हैं। यह भी सबको पता है कि कौन कहां से निकला है और कौन किसका प्रॉडक्ट है। लालू प्रसाद यादव मास लीडर हैं। उन्हीं के क्लास से ये नेता निकले हैं। इसलिए जनशक्ति जनता दल की मांग है कि पुल का नामाकरण लालू यादव के नाम पर किया जाए।
उधर तेजस्वी यादव ने इस पुल का नामाकरण अक्षयवट राय के नाम पर रखने का डिमांड किया है। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में पूर्व सीएम नीतीश कुमार से वार्ता हुई थी। लालूजी की उपस्थिति में हुई वार्ता में उन्होंने स्वंतत्रता सेनानी अक्षयवट राय के नाम पर करने की सहमति जता दी थी। 2022 में आश्वासन दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश जी यदि सचेत अवस्था में होते तो इसका नाम अक्षयवट सेतु ही होता। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब इस पुल का शिलान्यास किया गया था तो वह भी मौजूद थे। लालू यादव शिलान्यास समारोह में उपस्थित थे। बाद में मेरे द्वारा प्रस्ताव किया गाय कि स्वतंत्रता सेनानी अक्षयवट राय के नाम पर इसका नामाकरण किया जाए। नीतीश कुमार ने इस पर सहमति भी जताई थी।
तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस पुल को बनाने में भारत सरकार ने एक पैसे का योगदान नहीं किया। अब क्रेडिट लेने की होड़ लगी है। उन्होंने कहा कि एक नई परंपरा शुरू की जा रही है। किसी भी जीवित व्यक्ति के नाम पर किसी संस्था या किसी चीज का नामाकरण नहीं किया जाता है। इनकी सरकार है तो कुछ भी कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें