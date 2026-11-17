तेज प्रताप यादव ने कच्ची दरगाह-बिदुपुर नीतीश सेतु का नाम लालू यादव के नाम पर करने की मांग की है। वहीं, तेजस्वी यादव का कहना है कि इसका नामाकरण स्वतंत्रता सेनानी अक्षयवट राय के नाम पर किया जाए।

Nitish Setu Politics: कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर सिक्स लेने नीतीश सेतु पर सियासी घमासान तेज होती ही जा रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव मैदान में उतर गए हैं। हालांकि इस मुद्दे पर दोनों की राहें अलग हैं। 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैशाली दौरे के दौरान इस पुल का लोकार्पण करने वाले हैं। इस पुल के बन जाने से पटना जाना और आसान हो जाएगा और जाम की समस्या से काफी निजात मिलेगी।

तेजस्वी यादव पहले से ही नीतीश कुमार के नाम पर पुल को डेडिकेट करने पर बयान दे रहे हैं। अब तेज प्रताप यादव का भी इस मुद्दे पर खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होने साफ कहा है कि पुल का नाम उनके पिता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के नाम पर होना चाहिए। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि बिहार किनके वजह से जाना जाता है यह देश भर के लोग जानते हैं। यह भी सबको पता है कि कौन कहां से निकला है और कौन किसका प्रॉडक्ट है। लालू प्रसाद यादव मास लीडर हैं। उन्हीं के क्लास से ये नेता निकले हैं। इसलिए जनशक्ति जनता दल की मांग है कि पुल का नामाकरण लालू यादव के नाम पर किया जाए।

उधर तेजस्वी यादव ने इस पुल का नामाकरण अक्षयवट राय के नाम पर रखने का डिमांड किया है। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में पूर्व सीएम नीतीश कुमार से वार्ता हुई थी। लालूजी की उपस्थिति में हुई वार्ता में उन्होंने स्वंतत्रता सेनानी अक्षयवट राय के नाम पर करने की सहमति जता दी थी। 2022 में आश्वासन दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश जी यदि सचेत अवस्था में होते तो इसका नाम अक्षयवट सेतु ही होता। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब इस पुल का शिलान्यास किया गया था तो वह भी मौजूद थे। लालू यादव शिलान्यास समारोह में उपस्थित थे। बाद में मेरे द्वारा प्रस्ताव किया गाय कि स्वतंत्रता सेनानी अक्षयवट राय के नाम पर इसका नामाकरण किया जाए। नीतीश कुमार ने इस पर सहमति भी जताई थी।