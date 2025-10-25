Hindustan Hindi News
महुआ में स्टेडियम बनाएंगे, फिर इंडिया-पाकिस्तान का मैच कराएंगे; तेज प्रताप का चुनावी वादा

संक्षेप: तेज प्रताप यादव ने कहा कि वे महुआ में स्टेडियम बनवाएंगे, और फिर इंडिया-पाकिस्तान का मैच कराएंगे। वहीं तेजस्वी के जननायक वाले पोस्टर पर सवाल के जवाब में उन्होने कहा कि वे अपने पिता लालू के बलबूते हैं। जिस दिन वे अपने बलबूते आएंगे। सबसे पहले हम उन्हें जननायक कहेंगे।

Sat, 25 Oct 2025 09:48 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
जनशक्ति जनता दल के संस्थापक और महुआ विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव भी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। शनिवार को मीडिया से बातचीत में उन्होने बड़ी चुनावी घोषणा की। तेज प्रताप ने कहा कि हमने महुआ में मेडिकल कॉलेज खुलवाया है, अब इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाएंगे। यही नहीं क्रिकेट स्टेडियम भी बनवाएंगे और फिर इंडिया-पाकिस्तान का मैच कराएंगे। महुआ में हमारी टक्कर में कोई नहीं है। किसी के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं है।

वहीं तेजस्वी के जननायक वाले पोस्टर पर सवाल के जवाब में तेज प्रताप ने कहा कि उन्हें अभी हम जननायक नहीं बता सकते। जननायक लोहिया जी, कर्पूरी जी और लालू प्रसाद यादव हैं। तेजस्वी जननायक नहीं हो सके, क्योंकि वो अपने बलबूते नहीं हैं, बल्कि पिता लालू यादव के बलबूते हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन वे (तेजस्वी यादव) अपने बलबूते हो जाएंगे। सबसे पहले हम उन्हें जननायक कहेंगे।

लालटेन युग के अंत के सवाल पर तेज प्रताप ने कहा कि लालटेन युग का अगर अंत होगा तो वो लालटेन वाले ही कराएंगे। उन्होंने कहा कि मैं अब आरजेडी का हिस्सा नहीं हूं। मुझे किसी पद का लालच नहीं है। अगर मुझे आरजेडी में कोई पद दिया भी गया तो मैं ठुकरा दूंगा। मैं कभी किसी के साथ गठबंधन नहीं करुंगा।

आपको बता दें आरजेडी से 6 साल के लिए निष्कासित चल रहे तेज प्रताप ने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाई है। जिसका चुनावी चिह्न ब्लैक बोर्ड है। तेज प्रताप ने अपनी पार्टी के कई प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। 2015 में पहली बार वे महुआ की सीट से विधायक बने थे। फिर 2020 में हसनपुरा से चुनाव जीते थे। अब एक बार फिर वे महुआ से चुनावी ताल ठोंक रहे हैं। वहीं इस सीट से आरजेडी के मुकेश रौशन मैदान में हैं।