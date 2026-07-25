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तेज प्रताप यादव हिरासत में लिए गए, छात्र आंदोलन में प्रदर्शन के बाद पटना पुलिस ने उठाया

By Jayesh Jetawat
हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, हिन्दुस्तान
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पटना में छात्र आंदोलन के दौरान प्रदर्शन करने के बाद पुलिस ने जेजेडी प्रमुख तेज प्रताप यादव को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उन्हें क्यों पकड़ा है और उन्हें कहां रखा गया है, इस बारे में सस्पेंस बना हुआ है।

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तेज प्रताप यादव को पटना पुलिस ने हिरासत में लिया

बिहार के पूर्व मंत्री एवं जनशक्ति जनता दल (JJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को पटना पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वह शनिवार सुबह बिहार बंद के दौरान छात्र आंदोलन में पहुंचे थे। दोपहर के समय उन्हें पुलिस ने पकड़कर छोड़ दिया था, फिर उन्हें फिर से पुलिस ने हिरासत मे ले लिया गया। शनिवार शाम को पुलिस उन्हें पटना में अलग-अलग जगह लेकर पहुंची। जेजेडी सूत्रों के हवाले से उनकी गिरफ्तारी की दावा किया जा रहा है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। खबर लिखे जाने तक तेज प्रताप पुलिस हिरासत में ही रहे।

नीट पेपर लीक के मुद्दे पर शनिवार को पटना में आंदोलन कर रहे स्टूडेंट्स का समर्थन करने तेज प्रताप यादव गांधी मैदान पहुंचे थे। दोपहर करीब डेढ़ बजे वह समर्थकों के साथ गांधी मैदान के जेपी गोलंबर होते हुए रामगुलाम चौक पहुंचे। उनके साथ दो दर्जन के करीब पार्टी के नेता भी थे। हाथ में तिरंगा लेकर वह प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते दिखाई दिए।

Patna, Jul 25 (ANI): Jan Shakti Janata Dal president Tej Pratap Yadav during a ‘Bharat Bandh’ protest demanding the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan over alleged irregularities in the NEET examination, in Patna on Saturday. (ANI Photo)

तेज प्रताप यादव ने कहा कि छात्रों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। जेपी गोलंबर के पास काफी संख्या में पुलिसवाले मौजूद थे। उन्होंने तेज प्रताप की गाड़ी को रोकने का प्रयास भी किया लेकिन वे आगे बढ़ गए। हालांकि रामगुलाम चौक पर कई थानों की पुलिस के अलावा अर्द्ध सैनिक बलों के जवान पहले से मौजूद थे। तेज प्रताप तिरंगा लेकर आगे जैसे ही बढ़े पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया।

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तेज प्रताप के रामगुलाम चौक से जाते ही काफी संख्या में छात्र पहुंच गए और हंगामा करने लगे जिन्हें नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसके बाद दोपहर बाद जेजेडी प्रमुख को दोबारा हिरासत में ले लिया गया। पटना पुलिस उन्हें देर शाम दानापुर थाना लेकर गई। इस दौरान पुलिस के वरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। इसके बाद रात में उनका एक वीडियो भी आया, जिसमें वह पुलिसकर्मियों से घिरे हुए नजर आए थे।

तेज प्रताप यादव को क्यों हिरासत में लिया गया?

पटना पुलिस के वरीय अधिकारी फिलहाल इस मामले पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। उन्हें छात्र आंदोलन के चलते ही हिरासत में लिया गया है, या फिर किसी अन्य मामले में उठाया गया, इसकी भी आधिकारिक पुष्टि देर रात तक नहीं हो पाई।

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तेज प्रताप को पुलिस ने कहां रखा है?

रिपोर्ट्स के अनुसार तेज प्रताप यादव को शाम में नौबतपुर थाना भी ले जाया गया। हालांकि, उन्हें बाद में कहां रखा गया है, इस बारे में किसी को जानकारी नहीं है। अब शनिवार सुबह तक मामले के स्पष्ट होने की संभावना है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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