जेल की रोटी नहीं खा रहे थे तेजप्रताप यादव, खूब हुआ मान-मनौव्वल; अस्पताल में हैं भर्ती

तेजप्रताप यादव को जेल का खाना कोई खास पसंद नहीं आ रहा है। पटना के बेऊर में कैद लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव जेल के अंदर खाना खाने से आनाकानी करते रहे। तेजप्रताप यादव को जेल की रोटी खिलाने के लिए काफी मान-मनौव्वल करना पड़ा है।

लगता है पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव को जेल की रोटी रास नहीं आ रही है। पटना के बेऊर जेल में कैद तेजप्रताप यादव ने जेल का खाना खाने से इनकार कर दिया। इसके बाद लालू के लाल को भोजन कराने के लिए काफी समय तक जेल के अंदर ही मान-मनौव्वल का सिलसिला चलता रहा। दरअसल पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पटना में हुए प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों को उकसाने के मामले में गिरफ्तार तेजप्रताप यादव को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत के तहत बेऊर जेल में भेजा गया है।

फिलहाल उन्हें जेल अस्पताल में रखा गया है। जेल में जाने के बाद तेजप्रताप यादव वहां खाना खाने में आनाकानी करते रहे। जेल अधिकारियों के काफी समझाने के बाद उन्होंने खाना खाया। शनिवार की राात बेऊर जेल लाए गए तेजप्रताप को तबीयत खराब होने के कारण जेल के अस्पताल में रखा गया है। जेल अधिकारियों के मुताबिक, रविवार की सुबह उन्हें नाश्ता दिया गया लेकिन उन्होंने खाने से मना कर दिया। दोपहर में भी वह खाना खाने से आनाकानी कर रहे थे। इसके बाद जेल अधिकारियों ने उन्हें समझाया कि खाना नहीं खाएंगे तो तबीयत और खराब हो जाएगी। इसके बाद उन्होंने रोटी, चावल और थोड़ी सी सब्जी खाई। तेजप्रताप पर सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने का आरोप है।

पटना पुलिस ने 198 लोगों को बेऊर जेल भेजा छात्र आंदोलन के दौरान पिछले चार दिनों में पटना पुलिस ने 198 लोगों को गिरफ्तार कर बेऊर जेल भेज दिया। इसमें जनशक्ति जनता दल के संस्थापक सह पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव, भाकपा माले विधायक संदीप सौरभ और चार छात्र नेता भी शामिल हैं। कोतवाली, सचिवालय और गांधी मैदान थानों में 285 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं पूछताछ के बाद 87 लोगों थाने से छोड़ दिया गया। इनमें राजद विधायक डॉ. गौतम कृष्ण और कई छात्र नेता हैं। पुलिस ने नामजद के अलावा पांच हजार अज्ञात पर कुल 23 प्राथमिकी दर्ज की है।