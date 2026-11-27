तेजप्रताप यादव ने अनंत सिंह की बेटी की शादी में हुई खर्च की जांच की मांग की है। कहा है कि सरकार को संज्ञान लेकर ईडी-सीबीआई से जांच करना चाहिए।

मोकामा के विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की 25 नवंबर को शादी हुई। यह शादी बिहार के अलावे कई राज्यों और सोशल मीडिया के दौर में देश के बाहर भी तैयारी और भीड़ को लेकर चर्चा में है। अब इस शाही शादी के खर्च पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लालू यादव के बड़े बेटे और नीतीश सरकार में दो बार मंत्री रहे तेज प्रताप यादव ने पूछा है कि शादी में खर्च की गई इतनी बड़ी राशि कहां से लाई गई। उन्होंने ईडी-सीबीआई से इसकी जांच कराने की मांग की है। कहा है कि सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए।

अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह अपने पिता के घर लदमा से विदा होकर ससुराल बिहटा चली गई। लेकिन, उनकी शादी के चर्चे खत्म नहीं हो रहे हैं। शादी से लेकर पंडाल और भोजन के तरह तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। इस शादी में चार लाख से अधिक मेहमानों के जुटने का दावा किया गया। अनंत सिंह के समर्थकों का दावा है कि पांच लाख लोगों को खाना खिलाया गया। कलाकारों पर भी लाखों रुपए लुटाए गए। घुड़दौड़ का आयोजन किया गया। कई मेहमान हेलीकॉप्टर से आए जिनके लिए हेलीपैड बनवाए गए। बाराती जनवासा के लिए गांव के स्कूल को भारी भरकम लागत से चकाचक करा दिया गया।इतना ही नहीं अनंत सिंह के घर तक जाने वाली सड़क का भी मरम्मत कराया गया। मोकामा विधायक ने अपने दामाद को करोड़ों कीमत का लैंड रोवर डिफेंडर कार गिफ्ट में दिया। अनंत सिंह ने दामाद को कई जेवर भी दिया। बाहर से कलाकारों को बुलाकर कई दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराया गया। अब इन खर्चों पर भी चर्चा शुरू हो गई है।

ईडी-सीबीआई से जांच हो तेज प्रताप यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अनंत सिंह की बेटी शादी में इतना खर्च हुआ वे रुपए कहां से आए इसकी जांच होना चाहिए। उन्हें शादी में इतना खर्च करना सही नहीं है। सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। तेज प्रताप ने कहा कि शादी में हुए खर्च और श्रोतों की जांच ईडी-सीबीआई से कराया जाना चाहिए। हालांकि, पहले उन्होंने यह भी कहा कि बेटी की शादी में अनंत सिंह ने इतना खर्च किया तो हम क्या करें।

शादी से पहले अनंत सिंह ने खर्च पर दिया था जवाब अनंत सिंह ने शादी से पहले खर्च पर एक न्यूज चैनल के सवाल का जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि बेटी की शादी है, दोस्त यार सब खर्च कर देता है। मोकामा विधायक ने यह दावा किया था कि दोस्त उन्हें हमेशा गिफ्ट देते रहते हैं। जब भी वे कोई काम करते हैं तो दोस्त सब मदद करते हैं।