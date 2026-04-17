39वें बर्थडे पर तेज प्रताप ने पिता लालू के साथ काटा केक, भाई तेजस्वी के बारे में कही बड़ी बात

बेटे के जन्मदिन पर पिता लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप के आवास पर पहुंचे। बेटे ने पिता के साथ मिलकर केक काटा और पहला केक अपने पिता को ही खिलाया।

Tej Pratap Yadav Birthday: बिहार की राजनीति के चर्चित चेहरा तेज प्रताप यादव 39 साल के हो गए। उनके जन्मदिन पर पिता लालू प्रसाद यादव उनके आवास पर पहुंचे। बेटे ने पिता के साथ मिलकर केक काटा और पहला केक अपने पिता को ही खिलाया। तेज प्रताप यादव ने मीडिया के सवालों पर अपने छोटे भाई और नेते प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बारे में बड़ी बात कही।

गुरुवार की रात तेज प्रताप यादव के हार्डिंग रोड स्थित आवास पर बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया। 16 अप्रैल को 1988 को जन्मे तेज प्रताप यादव 39 साल के हो गए। उनके समर्थकों और जनशक्ति जनता दल के कार्यकर्ताओं ने पूरा आयोजन संभाल रखा था। पार्टी में उस समय रौनक आ गई जब तेज प्रताप के पिता और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव वहां पहुंच गए। व्यवस्था में लगे कार्यकर्ताओं के सहयोग से तेज प्रताप लालू यादव को मंच तक ले गए और दोनों एक साथ सोफा पर बैठे। पिता की मौजूदगी में बेटे केक काटा और पहला केक पिता को ही खिलाया। यह दृष्य देख कर लोग तालियां बजाने लगे। लालू यादव ने अपने हाथ से बेटे को केक खिलाया।

लालू यादव अपने बेटे को पार्टी और परिवार से निकाल चुके हैं। अनुष्का यादव के साथ फोटो वायरल होने के बाद तेज प्रताप को काफी बुरा दिन देखना पड़ा। लेकिन मां के रूप में राबड़ी देवी और पिता के रूप में लालू प्रसाद यादव का साथ उन्हें मिलता रहा। दोनों के बीच अक्सर मुलाकात होती रहती है। मां राबड़ी देवी भी उनसे टच में रहती हैं। 1 जनवरी को मां के जन्मदिन पर तेज प्रताप यादव राबड़ी आवास पहुंच गए जब तेजस्वी विदेश यात्रा पर थे। तेज प्रताप केक भी साथ ले गए थे और मां ने उनके साथ बैठकर केक काटा था।

चूड़ा दही भोज में आए थे लालू इससे पहले लालू प्रसाद यादव मकर संक्रांति के अवसर पर तेज प्रताप के घर प चूड़ा दही भोज में आए थे। काफी देर बैठे पर स्वास्थ्य कारणों से खाना नहीं खाया। तेज प्रताप यादव ने घर जाकर माता, पिता और भाई तेजस्वी यादव को न्योता दिया था। लालू तो पहुंच गए लेकिन तेजस्वी का इंतजार रात आठ बजे तक होता रहा। वे नहीं पहुंचे। जन्मदिन पर भी तेजस्वी नहीं आए जबकि तेजस्वी की बेटी और बेटे के जन्मदिन पर तेज प्रताप राबड़ी आवास पर ना सिर्फ पहुंचे बल्कि बच्चों के साथ समय बिताने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया।