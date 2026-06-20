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हम पर बम फेंकवा दे, 4 लोग मेरी हत्या करने आए; आकाश यादव की शिकायत लेकर थाने पहुंचे तेज प्रताप यादव

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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तेज प्रताप यादव ने पटना के सचिवालय थाने पहुंचकर अनुष्का के भाई आकाश यादव के खिलाफ पुलिस को लिखित शिकायत दी। उन्होंने दावा किया कि उनकी हत्या करने की कोशिश की जा रही है। 4 लोग उनके घर में जबरन घुस आए थे। 

हम पर बम फेंकवा दे, 4 लोग मेरी हत्या करने आए; आकाश यादव की शिकायत लेकर थाने पहुंचे तेज प्रताप यादव

जनशक्ति जनता दल (JJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव और अनुष्का के भाई आकाश यादव के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तेज प्रताप ने पटना के सचिवालय थाने में आकाश यादव के खिलाफ शिकायत दी है। उन पर छवि खराब करने, ब्लैकमेलिंग और पैसे की उगाही के आरोप लगाए गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी हत्या की कोशिश की जा रही है, 4 लोग उनके घर में जबरन घुस आए थे, हो सकता है कि हम पर बम फेंकवा दे।

जेजेडी चीफ तेज प्रताप यादव शुक्रवार रात को पटना के सचिवालय थाने पहुंचे। उन्होंने छात्र नेता आकाश यादव समेत 8 लोगों के खिलाफ पुलिस को लिखित शिकायत दी। सचिवालय थानेदार गौतम कुमार ने बताया कि इस बाबत शिकायत मिली है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है।

तेज प्रताप ने मांगी सुरक्षा, बोले- सम्राट चौधरी से भी मिलेंगे

तेज प्रताप यादव ने सचिवालय थाने के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि विपक्षियों से मिलकर षडयंत्र और साजिश रची जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया, “वह (आकाश यादव) मेरी हत्या करवाना चाहता है। जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसके बाद 4 लोग हमारे घर में जबरन घुस आए थे। हमारे पास सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा को हमने सरकार के हवाले कर दिया था। ऐसे में जबरदस्ती घुसकर 4 लोग मेरी हत्या करने आए, जब तक हमने पकड़ा वो निकल गए। हो सकता है हम पर बम फेंकवा दें, हमला करवा दें, कुछ भी हो सकता है।”

उन्होंने कहा कि वह प्रशासन से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने कोर्ट में भी आवेदन दिया है। इस पर प्रक्रिया चल रही है। एक सवाल के जवाब में जेजेडी चीफ ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी मिलना होगा तो वह उनसे भी मिलेंगे।

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आकाश ने तेज पर कराया है केस

दूसरी ओर, छात्र नेता आकाश यादव ने तेज प्रताप और उनके सहयोगी मोतीलाल के खिलाफ पाटलिपुत्र थाना में केस दर्ज करवाया हुआ है। उन्होंने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया था कि जब वह खाटूश्याम की यात्रा पर गए थे। इसी दौरान 6 जून को तेज प्रताप अपने सहयोगी मोतीलाल के साथ उनके पाटलिपुत्र स्थित घर पर जबरन घुसने की कोशिश की थी।

आकाश ने आरोप लगाया कि उनकी बहन अनुष्का यादव की बेटी उज्जैनी से मिलने के लिए तेज प्रताप उनके घर में जबरन घुसे थे। उन्होंने उज्जैनी को उठाकर ले जाने की धमकी भी दी। आकाश का कहना है कि तेज प्रताप रसूखदार व्यक्ति हैं और उनका परिवार डरा हुआ है। 10 जून को अमेरिका से लॉरेंस विश्नोई के नाम से धमकी भरा कॉल भी आया था, जिसमें पुलिस के जाने पर हत्या की धमकी दी गई थी।

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तेज प्रताप और अनुष्का यादव प्रकरण

पिछले साल तेज प्रताप के सोशल मीडिया हैंडल पर आकाश की बहन अनुष्का यादव के साथ फोटो पोस्ट की गई थी, जिसमें दोनों के रिलेशनशिप में होने का दावा किया गया था। बाद में वह पोस्ट डिलीट कर दिया गया। कुछ देर बाद एक और पोस्ट में अकाउंट हैक होने का दावा किया गया था। हालांकि, अनुष्का और तेज प्रताप के कई फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इस प्रकरण के बाद लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे को पार्टी (आरजेडी) और परिवार से बेदखल कर दिया था।

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अनुष्का की बेटी से तेज प्रताप ने झाड़ा था पल्ला

इस साल फरवरी महीने में अनुष्का ने बेटी को जन्म दिया, उसका नाम उज्जैनी है। उस समय तेज प्रताप ने कहा था कि यह उनकी बेटी नहीं है। बल्कि आकाश भाटी से उसका संबंध होने का दावा किया था। परिवार से बेदखल तेज प्रताप की हाल के महीनों में अपने माता और पिता से नजदीकियां बढ़ी हैं। जनवरी में उनके दही-चूड़ा भोज में पिता लालू यादव पहुंचे थे। एक महीने पहले गाजियाबाद में छोटे भाई तेजस्वी यादव के बेटे इराज की बर्थडे पार्टी में भी तेज प्रताप शामिल हुए थे।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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