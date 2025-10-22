Hindustan Hindi News
महागठबंधन से संघर्ष निजी मामला, चुनाव बाद किसे करेंगे समर्थन; क्या बोले तेज प्रताप

संक्षेप: Bihar Chunav 2025: जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कहा कि हम अपनी पार्टी के तहत चुनाव लड़ रहे हैं, जीत के बाद मजबूत पक्ष का समर्थन करेंगे।

Wed, 22 Oct 2025 01:45 PMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान महुआ सीट पर तेज प्रताप यादव ने जोरदार एंट्री की है। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंगलवार को चुनाव प्रचार के लिए पटना से महुआ जाते समय पत्रकारों से बातचीत में महागठबंधन से अलग होने का ऐलान किया और कहा कि उनकी पार्टी अपने उम्मीदवारों के माध्यम से चुनाव लड़ रही है।

तेज प्रताप ने महुआ ने कहा कि वहां किसका नाम गूंज रहा है, जनता खुद तय करेगी। तेज प्रताप ने यह भी कहा कि महागठबंधन में दोस्ताना संघर्ष उनका निजी मामला है और उसे बाहरी नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।

किसे समर्थन करेंगे तेज प्रताप यादव

मंगलवार को चुनाव प्रचार के लिए पटना से महुआ रवाना होने के क्रम में पत्रकारों से कहा कि हम महागठबंधन में नहीं हैं। हमने अपनी अलग पार्टी बनाई है और उसी के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव बाद जिसका पक्ष मजबूत रहेगा, हम उसी का समर्थन करेंगे।

इस बीच राहुल गांधी के जलेबी छानते हुए वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए तेज प्रताप ने कहा कि वे उनका अनुकरण कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान तेज प्रताप का जोरदार अंदाज और महुआ में उत्साहित माहौल पार्टी के लिए उम्मीद की किरण बन रहा है। उनका दावा है कि महुआ में जीत पक्की है और उनकी पार्टी की रणनीति और सक्रियता जनता पर प्रभाव डाल रही है।

