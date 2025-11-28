तेज प्रताप ने बनाई बिहार वाली लिट्टी, बैकग्राउंड में मनोज तिवारी का गाना; वीडियो मुंह में पानी भर देगा
महुआ विधानसभा सीट से चुनाव हारने के बाद तेज प्रताप यादव ने TY VLOGS के नाम से नया यूट्यूब चैनल बनाया है। जिसके वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। देसी अंदाज में लिट्टी बनवाते तेज प्रताप का वीडियो वायरल हो रहा है।
राजद चीफ लालू यादव के बड़े लाल और जन शक्ति जनता पार्टी के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। हाल ही में उन्होने TY VLOGS के नाम से नया यूट्यूब चैनल बनाया है। जिससे उनके प्रशंसक और समर्थक तेजी से जुड़ रहे हैं। इस चैनल पर अब तक 6 वीडियो अपलोड हुए हैं। जिसमें 3 शॉर्ट और 3 लॉन्ग वीडियो हैं। जिसके अब तक 50 हजार से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अब तेज प्रताप का लिट्टी-चोखा वाला नया वीडियो भी छा गया है। जिसमें वे देसी अंदाज में लिट्टी खाते दिख रहे हैं। और कैप्शन में लिखा कि हमारे बिहार के लिट्टी चोखा व्यंजन का आनंद ऐसा है जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते।
इस दौरान तेज आग पर लिट्टी बनाए जा रही है। साथ ही तेज प्रताप ने अपील की कि ठंड के मौसम में घर में बनाकर लिट्टी खाएं, बाहर की न खाएं। गाय के गोबर के कंडों पर बनी लिट्टी का स्वाद अलग होता है। इस दौरान बैक ग्राउंड में मनोज तिवारी का भोजपुरी गाना भी चल रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस रील पर यूजर्स के कमेंट्स भी अलग-अलग हैं। एक यूजर ने कमेंट में लिखा- इनको चुनाव जीतना चाहिए था यार बहुत शानदार आदमी है। एक यूजर ने लिखा- तेज प्रताप भाई अकेले अकेले। एक अन्य ने लिखा- आप बिहार का खानपान का बढ़ावा दे रहे हैं इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं। अब इस रील पर 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं।
आपको बता दें बिहार चुनाव के 14 नवंबर को आए परिणामों के बाद तेज प्रताप ने 17 नवंबर को नया यू-ट्यूब चैनव TY VLOGS शुरू किया है। जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। महुआ से तेज प्रताप ने चुनाव लड़ा था, लेकिन तीसरे नंबर पर रहे। लालू परिवार से अलग हुए तेज प्रताप ने नई पार्टी बनाई है। जिसके दो दजर्न से ज्यादा प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। लेकिन कोई भी जीत हासिल नहीं कर सका। और अब तेज प्रताप ने ब्लॉगिंग का काम शुरू कर दिया है।